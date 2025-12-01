أظهر مارفيلس ناكامبا، لاعب منتخب زيمبابوي، رغبته في الفوز على منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر مساء الغد الإثنين، لمواجهة زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

وقال ناكامبا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "نحن نشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكبيرة وسنخوض مباراة مصر ونحن نبذل جهودًا كبيرة في التدريبات ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى".

وأضاف: "بطبيعة الحال نشعر بثقة لوجودنا في المغرب والمنافسة في البطولة والأمر يعود للاعبين في النهاية، وعلينا القتال فقط".

وواصل لاعب منتخب زيمبابوي: "منتخب مصر مميز وكرة القدم تتعلق بالمنافسة فقط وسنقدم كل شيء وسنلعب كفريق وندعم بعضنا بعضا وفي النهاية نحن فخورون للدفاع عن قميص بلادنا في بطولة كبيرة مثل أمم أفريقيا".

قبل أن ينهي حديثه برسالة إلى شعب بلاده: "أريد أن أوجه رسالة لشعب زيمبابوي أن يدعموننا ونحن نخوض هذه البطولة في المغرب".

وتضم أيضا مجموعة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 كلا من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

