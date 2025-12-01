المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"نشعر بالثقة".. ماذا قال لاعب زيمبابوي قبل مواجهة مصر في أمم أفريقيا؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:54 م 21/12/2025
مصر وزيمبابوي - صورة أرشيفية

صورة سابقة من مباراة مصر وزيمبابوي

أظهر مارفيلس ناكامبا، لاعب منتخب زيمبابوي، رغبته في الفوز على منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر مساء الغد الإثنين، لمواجهة زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

وقال ناكامبا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "نحن نشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكبيرة وسنخوض مباراة مصر ونحن نبذل جهودًا كبيرة في التدريبات ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى".

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

وأضاف: "بطبيعة الحال نشعر بثقة لوجودنا في المغرب والمنافسة في البطولة والأمر يعود للاعبين في النهاية، وعلينا القتال فقط".

وواصل لاعب منتخب زيمبابوي: "منتخب مصر مميز وكرة القدم تتعلق بالمنافسة فقط وسنقدم كل شيء وسنلعب كفريق وندعم بعضنا بعضا وفي النهاية نحن فخورون للدفاع عن قميص بلادنا في بطولة كبيرة مثل أمم أفريقيا".

قبل أن ينهي حديثه برسالة إلى شعب بلاده: "أريد أن أوجه رسالة لشعب زيمبابوي أن يدعموننا ونحن نخوض هذه البطولة في المغرب".

وتضم أيضا مجموعة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 كلا من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة زيمبابوي القادمة
مصر زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية 2025 مارفيلس ناكامبا

