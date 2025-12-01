لقطات من استعدادات منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا 2025

ساعات قليلة تفصلنا عن ضربة البداية لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تقام في المغرب.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة منتخبات: زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي، مساء الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

استعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025

وصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب، مساء يوم الأربعاء الماضي، لبدء التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومنذ وصول منتخب مصر إلى المغرب قبل 4 أيام، خاض المنتخب الوطني عدة تدريبات في ملعب تغازوت بمدينة أكادير استعدادا لمواجهة زيمبابوي الافتتاحية في بطولة أمم أفريقيا 2025.

كما حضرت بعثة منتخب مصر، اجتماعًا تنظيميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للتعريف بجميع الأمور المتعلقة بلوائح البطولة.

وحصل محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال الاجتماع التنظيمي، على شهادة مشاركة للمنتخب في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في ضربة البداية ببطولة أمم أفريقيا 2025، على ملعب أدرار (ملعب أكادير الكبير)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

