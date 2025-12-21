المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

البحث عن الذهب.. منتخب أنجولا ليلا كورة: ألقاب مصر تتحدث.. والاحترام سيسود مواجهتنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:35 م 21/12/2025 تعديل في 02:47 م
منتخب أنجولا

منتخب أنجولا - صورة أرشيفية

تحدث كارلوس مانويل غونكالفز ألونسو "كالي"، نائب الرئيس المسؤول عن المنتخبات الوطنية في أنجولا، عن مواجهة مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستنطلق اليوم في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين، ممن تركوا بصمة في بطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" كارلوس ألونسو "كالي" نائب الرئيس المسؤول عن المنتخبات في أنجولا، عن مشوار الظباء في أمم أفريقيا ومواجهة الفراعنة في الجولة الثالثة من البطولة.

يلا كورة يحاور كالي

ما هي المباراة الأصعب بالنسبة لأنجولا؟

"ستكون هناك ثلاث مباريات صعبة للغاية في المرحلة الأولى، المباراة الافتتاحية ضد جنوب أفريقيا ستكون دائمًا مباراةً مرهقة للأعصاب، مليئة بالقلق، المباراة الأولى في البطولة، نعلم أنه لا مجال للخطأ، فهم فريق ممتاز لكن كما قلت، سندخل الملعب لنبذل قصارى جهدنا، وهدفنا دائمًا هو الفوز".

"المباراة الثانية ضد زيمبابوي، نفس الشيء، سنكون قد حسمنا نتيجة المباراة السابقة، ونعرف مسبقًا ما إذا كان علينا المخاطرة أكثر أو أقل، لكنني أكرر أن الهدف دائمًا هو الفوز".

كيف ترى المواجهة أمام مصر؟

"ستكون المباراة ضد مصر هي المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وقد تكون مباراة مختلفة، فكل من أنجولا ومصر قد حسمتا وضعهما بالفعل، ولديهما بالفعل مكان مضمون في المرحلة التالية، لذا فهي مباراة يمكن لعبها بناءً على النتائج".

"سندخل المباراة بهدف الفوز في جميع المباريات الثلاث، والمباراة ضد مصر لن تكون مختلفة، لكنها ستكون مباراة قد تكون نتيجتها أيضًا في صالحنا، لذا سيتعين علينا أخذ ذلك في الاعتبار".

"لكنني أؤكد مجددًا أننا سنواجه مصر بنفس الاحترام الذي سنواجه به جنوب أفريقيا وزيمبابوي، فهذه ثلاث مباريات نعتبرها معقدة للغاية، لكننا، أنجولا، نريد أن نبذل قصارى جهدنا".

هل منتخب مصر قادر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"المنتخب المصري من أفضل المنتخبات الأفريقية، ألقابه تتحدث عن نفسها، لذا دائمًا ما يدخل كمرشح قوي للفوز، منتخب المغرب أيضًا يُعد من المرشحين هذا العام، خاصة لأنه يلعب على أرضه، ولكن مصر دائمًا يجب وضعها في الاعتبار كأحد أقوى الفرق".

ما رأيك في أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول؟

"أزمة محمد صلاح معروفة، والجميع يتابع ما يحدث، وهي مشاكل طبيعية قد تحدث لأي لاعب، صلاح لم يعد في ذروة مسيرته، لكنه لا يزال لاعبًا رائعًا، وسيكون لاعبًا مهمًا جدًا لمصر في البطولة، خاصة لأنه ليس مثقلًا بالمباريات حاليًا".

من هو كارلوس مانويل غونكالفز ألونسو "كالي"؟

بدأ كالي مسيرته الكروية في البرتغال، إذ التحق بفريق مونتيخو، قبل أن يخوض عدة تجارب أخرى بالمسابقة ذاتها، لينتقل إلى سيون السويسري في خطوة هامة للمدافع الأنجولي، قبل أن يعود إلى بلاده لارتداء قميص بريمو دي أوجستو.

ومثل كالي منتخب بلاده في أكثر من 49 مباراة، وشارك مع أنجولا في العديد من نسخ كأس أمم أفريقيا، إذ يعد أكثر اللاعبين تمثيلًا لفريقه في المسابقة، كما نال شرف تمثيل الظباء السوداء في كأس العالم.

وانتقل كالي إلى العمل الإداري في الوقت الحالي، إذ أصبح نائب الرئيس المكلف بالإشراف على المنتخبات الوطنية في أنجولا.

طالع أيضًا

البحث عن الذهب.. نجم أنجولا السابق ليلا كورة: بوميل الأنسب لنا.. وذكرياتي أمام مصر كانت رائعة

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة أنجـــــولا القادمة
منتخب مصر حسام حسن منتخب أنجولا كالي

