أكد البلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا، أن المنتخبات الكبرى ومن ضمنها منتخب مصر لن تكرر أخطاء النسخة الماضية من أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن منتخب "البافانا بافانا" ليس مرشح لتحقيق البطولة.

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي أنجولا وزيمبابوي.

ويفتتح منتخب جنوب أفريقيا مشواره في البطولة أمام أنجولا، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا

وقال بروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أنجولا: "من الخطورة بمكان أن يضع المرء نفسه في موقع المرشح للفوز".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الأمر يقع على عاتق الإعلام والجماهير، كل ما أستطيع قوله هو أن بطولة كأس الأمم الأفريقية هذه ستكون أصعب من تلك التي أقيمت في كوت ديفوار".

وأوضح: "تعرفون لماذا؟ لأنني لا أعتقد أن المنتخبات الكبرى ستكرر الخطأ نفسه الذي ارتكبته في كوت ديفوار، كما تتذكرون لم تتأهل العديد من المنتخبات الكبرى أو خرجت من البطولة مبكراً".

وتابع: "أفكر في مصر، والكاميرون، وغانا، والمغرب، وغيرها، لن يتكرر ذلك الآن، أعتقد أنهم استوعبوا الدرس من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية".

وأكمل بروس: "هذا يعني أنه من الطبيعي كما هو معتاد في بطولة كهذه، أن تتأهل جميع المنتخبات الكبرى بعد دور المجموعات، وهذا يعني أن الفوز بهذه البطولة سيكون صعباً للغاية".

وواصل: "لذا لن أقول لكم إن جنوب أفريقيا هي المرشحة الأوفر حظاً، أعتقد أنه إذا كان بالإمكان ترشيح منتخب فسيكون المغرب لأنه فريق قوي جداً ويلعب على أرضه، لكن بقية المنتخبات ستواجه تحدياً كبيراً".

واختتم مدرب جنوب أفريقيا تصريحاته: "سنرى بعد انتهاء دور المجموعات أي المنتخبات لا تزال في المنافسة، وحينها ربما نغير رأينا، لكن في الوقت الحالي، لن تسمعوني أقول إن جنوب أفريقيا من بين المرشحين الأوفر حظاً".