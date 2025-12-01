7 نجوم في أمم أفريقيا 2025 متوجين بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي ستستضيفها المغرب حتى يوم 18 يناير 2026.

ويستعد منتخب المغرب مساء اليوم الأحد، لمواجهة منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، إذ يتواجد في المجموعة الثانية رفقة: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

ويتطلع منتخبنا الوطني صاحب الرقم القياسي كأكثر منتخب توج باللقب برصيد 7 مرات، لأن يصل للنجمة الذهبية الثامنة إذ يعود آخر تتويج له لنسخة 2010، ومن بعدها صعد لنهائي المسابقة مرتين في نسخة 2017 و2021 ولم يتوج باللقب في النهاية.

7 نجوم حصدوا الذهب قبل أمم أفريقيا 2025

ومن المؤكد أن بطولة أمم أفريقيا 2025 أحد أهم البطولات التاريخية على مستوى العالم، وبمشاركة لاعبين أمثال النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ونظيره في مانشستر سيتي عمر مرموش، وغيرهم مثل أشرف حكيمي ولوكمان يمنح البطولة طابع خاص.

وسلط الاتحاد الأفريقي الضوء على اللاعبين الذين يستعدوا لخوض البطولة في نسختها 2025، ومتوجين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وكان من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين في عامي 2017 و2019، عندما حقق أرقاما قياسية مع ليفربول، ونفس الأمر للسنغالي ساديو ماني، الذي حصد الجائزة مرتين 2019 و2022.

وبالنظر لكل المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا سنجد أن هناك 7 لاعبين حملوا الكرة الذهبية الأفريقية وسيشاركون من أجل إمكانية حصد كرة جديدة بعد التتويج باللقب الأفريقي وهم كالتالي:

1- المغربي أشرف حكيمي.. المتوج بها عام 2025، وذلك بعدما قاد فريق باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية والصعود لنهائي كأس العالم للأندية 2025.

2- النيجيري أديمولا لوكمان.. المتوج بها في عام 2024 وذلك مع أتالانتا الإيطالي.

3- النيجيري فيكتور أوسيمين.. المتوج بها في عام 2023 وذلك عندما كان يلعب في فريق نابولي وقاده للتتويج بالدوري الإيطالي.

4- السنغالي ساديو ماني.. المتوج باللقب عامي 2019 و2022 وذلك بعدما حقق إنجازات عديدة مع منتخب السنغال أبرزها الصعود لنهائيات كأس العالم 2022، والتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2022.

5- محمد صلاح.. لاعب ليفربول والمتوج بها عامي 2017 و2018، وذلك بعد كم كبير من الإنجازات الفردية، كما أنه قاد فريقه للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

6- الجزائري رياض محرز.. صاحب الكرة الذهبية الأفريقية عام 2016، وذلك بعدما قاد ليستر سيتي وقتها للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

7- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.. المتوج باللقب عام 2015، حيث ظهر بشكل لافت للنظر وقتها في الدوري الألماني مع فريق بروسيا دورتموند إذ سجل 18 هدفا في الدور الأول فقط ليتصدر قائمة الهدافين بفارق 3 أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

