رغم أنه تبقى أقل من ساعات على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب، إلا أن اتحاد جنوب أفريقيا يبحث عن بديل مدرب المنتخب البلجيكي هوجو بروس.

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالإضافة إلى منتخبي أنجولا وزيمبابوي.

ويستعد منتخب مصر مساء الغد الإثنين، لمواجهة منتخب زيمبابوي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

أما منتخب جنوب أفريقيا بقيادة هوجو بروس يستعد لمواجهة منتخب أنجولا مساء الغد أيضًا.

جنوب أفريقيا تبحث عن بديل بروس

وحسبما أشارت صحيفة " thesouthafrican" الجنوب أفريقية، فإن المدرب البلجيكي هوجو بروس البالغ من العمر 73 عامًا أكد أنه سيعتزل التدريب بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وخلال فترة تدريبه لمنتخب بافانا بافانا، ساعد بروس على احتلال المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، كما قاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 23 عامًا.

وأضافت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن هوجو بروس يتبقى في عقده ما يزيد عن 6 أشهر فقط.

وأكملت أن هناك 3 أسماء يفكر فيهم الاتحاد الجنوب أفريقي لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول بعد هوجو بروس في يوليو 2026.

أول هؤلاء المدربين المرشحين لمنتخب جنوب أفريقيا بعد هوجو بروس، هو بيتسو موسيماني، الذي تولى تدريب منتخب بافانا بافانا من عام 2010 إلى عام 2012، لكن فشل المنتخب في التأهل لكأس الأمم الأفريقية أدى إلى إقالته.

أما الاسم الثاني هو سيباستيان دي سابر، الذي يتولى حاليا تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك بعدما أحدث تحولاً جذرياً في الكونغو في فترة زمنية قصيرة.

أما الاسم الثالث هو بيني مكارثي الذي يتولى حاليا تدريب منتخب كينيا لكنه سيغتنم أي فرصة تتاح له لتدريب منتخب جنوب أفريقيا.