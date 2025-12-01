أكد رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، أن معسكر الأولاد مر بظروف غريبة.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا أمام أنجولا، غدًا الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ويليامز خلال المؤتمر الصحفي: "من الواضح أننا نعلم أن الاستعدادات كانت غريبة للغاية حيث انضم اللاعبون المحترفون في أوروبا إلى المعسكر متأخرين قليلاً. ولكن بمجرد اكتمالنا، كان من الواضح أن الحالة المزاجية أفضل بكثير، والتدريب أفضل بكثير، وروح الفريق، كل شيء أصبح أفضل بكثير مع وصول الجميع إلى المعسكر".

وأضاف: "كانت الأيام القليلة الماضية جيدة، والتدريبات كانت قوية، ومن الواضح أن اللاعبين يدركون أنهم يلعبون في كأس الأمم الأفريقية. كما أن جودة التدريبات قد تحسنت بشكل ملحوظ، لذا، بشكل عام، كانت الأيام القليلة الماضية أفضل بكثير. لقد ظهرنا بمستوى جيد كفريق، ونعلم مدى أهمية تحقيق بداية موفقة في البطولة. نحن متشوقون لبدء البطولة غدًا، ونتطلع إلى تقديم أداء مشرف".

وتابع: "أهم شيء بالنسبة لنا، أن نحافظ على نظافة شباكنا، هذا الأمر ظهر أهميته في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأتم: "لدينا الجودة الهجومية الجيدة ونعلم ذلك جيدًا، لذلك لا بد أن نتحلى بالجودة الدفاعية أيضًا".

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر وجنوب وزيمبابوي وأنجولا.

