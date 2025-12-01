المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

جميع المباريات

إعلان

حارس جنوب أفريقيا: معسكرنا مر بظروف غريبة.. والجودة الدفاعية ستكون مؤثرة بمشوارنا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:56 م 21/12/2025
ويليامز

ويليامز

أكد رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، أن معسكر الأولاد مر بظروف غريبة.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا أمام أنجولا، غدًا الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ويليامز خلال المؤتمر الصحفي: "من الواضح أننا نعلم أن الاستعدادات كانت غريبة للغاية حيث انضم اللاعبون المحترفون في أوروبا إلى المعسكر متأخرين قليلاً. ولكن بمجرد اكتمالنا، كان من الواضح أن الحالة المزاجية أفضل بكثير، والتدريب أفضل بكثير، وروح الفريق، كل شيء أصبح أفضل بكثير مع وصول الجميع إلى المعسكر".

وأضاف: "كانت الأيام القليلة الماضية جيدة، والتدريبات كانت قوية، ومن الواضح أن اللاعبين يدركون أنهم يلعبون في كأس الأمم الأفريقية. كما أن جودة التدريبات قد تحسنت بشكل ملحوظ، لذا، بشكل عام، كانت الأيام القليلة الماضية أفضل بكثير. لقد ظهرنا بمستوى جيد كفريق، ونعلم مدى أهمية تحقيق بداية موفقة في البطولة. نحن متشوقون لبدء البطولة غدًا، ونتطلع إلى تقديم أداء مشرف".

وتابع: "أهم شيء بالنسبة لنا، أن نحافظ على نظافة شباكنا، هذا الأمر ظهر أهميته في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأتم: "لدينا الجودة الهجومية الجيدة ونعلم ذلك جيدًا، لذلك لا بد أن نتحلى بالجودة الدفاعية أيضًا".

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر وجنوب وزيمبابوي وأنجولا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

 

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
كأس الأمم الأفريقية أنجولا جنوب أفريقيا ويليامز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فياريال

فياريال

0 1
برشلونة

برشلونة

40

دخول الطاقم الطبي لعلاج لامين يامال بعد تدخل فيجا العنيف على قدمه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg