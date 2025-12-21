المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليس صلاح فقط.. مستقبل غامض ينتظر 10 لاعبين في منتخب مصر بعد أمم أفريقيا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

04:57 م 21/12/2025
يبدأ منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، مساء غدٍ الإثنين، بمواجهة المنتخب الزيمبابوي، في إطار منافسات المجموعة الثانية، والتي تشهد تواجد منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا، والذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بسبع نسخ، كان آخرها في نسخة عام 2010 التي نظمتها أنجولا.

ويتواجد في قائمة منتخب مصر أكثر من لاعب ارتبط بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يُعد من أبرز الأسماء قائد المنتخب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين محمد صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت وإدارة النادي الإنجليزي، حيث علم "يلا كورة" في وقت سابق بمنح النجم المصري الضوء الأخضر للرحيل في حال تلقيه عرضًا مناسبًا. طالع التفاصيل

وارتبط صاحب الـ33 عامًا بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية، بجانب أن أندية الدوري السعودي لا تزال ترغب في التعاقد مع الدولي المصري، بعد ارتباطه في وقت سابق بالتوقيع لاتحاد جدة والهلال.

محترف آخر دخل ضمن قائمة الأسماء المرشحة للخروج، حتى ولو على سبيل الإعارة، هو الدولي عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي، حيث أفادت تقارير صحفية إيطالية بوجود رغبة من نادي روما في استعارة اللاعب.

كما أفادت تقارير صحفية إنجليزية بتفكير نادي توتنهام هوتسبير في طلب ضم الدولي المصري، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي منذ يناير الماضي قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت.

لمعرفة أبرز الأسماء التي ارتبطت بالرحيل من نجوم منتخب مصر.. اضغط هنا أو شاهد الألبوم المرفق في الموضوع

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش كأس أمم أفريقيا

