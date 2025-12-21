المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

جميع المباريات

بين 6 عجاف ووصافة استثنائية.. كيف تأخر تتويج مصر بلقب أفريقيا الثامن؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:02 م 21/12/2025
منتخب مصر

لاعبو منتخب مصر الأول

اقتربت ضربة بداية منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن التتويج باللقب الثامن، على الأراضي المغربية، وتعويض الغياب عن منصات التتويج خلال 15 عامًا.

منتخب مصر يفتتح منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، مساء غد الإثنين، تحديدًا في تمام العاشرة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب مصر الأكثر تتويجًا

غياب منتخب مصر عن منصات تتويج كأس الأمم الأفريقية، رغم اقترابه في مرتين، لكن الخطوة الأخيرة كانت تقف عائقًا عن رفع الكأس بسيناريوهات مختلفة.

حيث إن مصر على مدار 26 مشاركة سابقة، كانت طرفًا في المباراة النهائية، 10 مرات، بين التتويج والوصافة، بينما في 16 نسخة أخرى، كان المشوار يحول دون الوصول للمشهد الختامي.

6 عجاف ووصافة استثنائية

بالنظر إلى تاريخ تتويج مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية، هناك 4 مرات ما قبل الألفية، والتي جاء بينها فوارق زمنية، بينما ما بعدها جاءت الثلاثية التاريخية بشكل متتالي، لننتقل من 4 سنوات نشوة وأفراح إلى 6 عجاف.

الفشل في بلوغ كأس الأمم الأفريقية، 3 نسخ على التوالي، في حين أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا باللقب، جعلنا الفراعنة يعيشون 6 سنوات عجاف، قبل العودة مرة أخرى للمشاركة في نسخة 2017.

ومنها إلى وصافة استثنائية خلال 4 نسخ على مدار 7 سنوات، بدايتها بلقب كان في اليد ثم ضاع أمام الكاميرون، بعد التفريط في التقدم وتلقي هدفين.

ثم محاولة على أرض مصر، انتهت مبكرًا في دور الـ16، ومنها إلى وصافة استثنائية بعد مشوار محفوف بالمخاطر، انتهى أمام السنغال، ولم يُحسم إلا بركلات الترجيح، التي لم تبتسم للفراعنة.

وأخيرًا، كانت النسخة الماضية التي انتهت على خطى أمم أفريقيا 2019، في الدور ثمن النهائي، لتأتي اليوم نسخة 2025 على الأراضي المغربية، مع أحلام وطموحات العودة باللقب الثامن، وعدم زيادة فترة الغياب لاقتناص اللقب عن 15 عامًا.

طالع أيضًا..

كل ما تريده عن كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكامل

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية عمر مرموش كأس أمم أفريقيا مران منتخب مصر

