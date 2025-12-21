المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

جميع المباريات

إعلان

خروج صلاح وثنائي عربي.. أغلى 10 لاعبين في كأس أمم أفريقيا 2025 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:50 م 21/12/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

شهدت قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية من حيث الأفارقة سلسلة من المفاجآت، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب (2025).

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأفريقية مساء اليوم الأحد، بمواجهة تجمع بين منتخب المغرب (المستضيف) ونظيره جزر القمر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة أغلى 10 لاعبين قبل انطلاق النسخة القارية خروج محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، حيث تقدر قيمته التسويقية بـ30 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويُعد النجم المغربي أشرف حكيمي في صدارة قائمة الأغلى، حيث تقدر قيمة لاعب فريق باريس سان جيرمان بـ80 مليون يورو، وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

ويأتي في القائمة أيضًا الدولي المصري عمر مرموش، حيث تقدر قيمة لاعب مانشستر سيتي بـ65 مليون يورو.

وبخلاف ذلك، لم تشهد القائمة تواجد أي لاعب عربي آخر، حيث يأتي الكاميروني برايان مبويمو في المركز الثاني، وتقدر قيمة لاعب مانشستر يونايتد بـ75 مليون يورو.

ويتساوى أربعة لاعبين في القائمة بقيمة 45 مليون يورو، وهم: السنغالي إيليمان نداي لاعب إيفرتون، والسنغالي نيكولاس جاكسون لاعب بايرن ميونيخ والمعار من تشيلسي.

كما يتواجد الثنائي الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيج، ومدافع سبورتنج لشبونة عثمان ديوماندي.

لمعرفة قائمة 10 لاعبين في كأس أمم أفريقيا.. اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق في الموضوع

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر ليفربول محمد صلاح كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فياريال

فياريال

0 1
برشلونة

برشلونة

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة على فياريال بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg