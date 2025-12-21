ليس صلاح فقط.. مستقبل غامض ينتظر 10 لاعبين في منتخب مصر بعد أمم أفريقيا

شهدت قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية من حيث الأفارقة سلسلة من المفاجآت، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب (2025).

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأفريقية مساء اليوم الأحد، بمواجهة تجمع بين منتخب المغرب (المستضيف) ونظيره جزر القمر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة أغلى 10 لاعبين قبل انطلاق النسخة القارية خروج محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، حيث تقدر قيمته التسويقية بـ30 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويُعد النجم المغربي أشرف حكيمي في صدارة قائمة الأغلى، حيث تقدر قيمة لاعب فريق باريس سان جيرمان بـ80 مليون يورو، وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

ويأتي في القائمة أيضًا الدولي المصري عمر مرموش، حيث تقدر قيمة لاعب مانشستر سيتي بـ65 مليون يورو.

وبخلاف ذلك، لم تشهد القائمة تواجد أي لاعب عربي آخر، حيث يأتي الكاميروني برايان مبويمو في المركز الثاني، وتقدر قيمة لاعب مانشستر يونايتد بـ75 مليون يورو.

ويتساوى أربعة لاعبين في القائمة بقيمة 45 مليون يورو، وهم: السنغالي إيليمان نداي لاعب إيفرتون، والسنغالي نيكولاس جاكسون لاعب بايرن ميونيخ والمعار من تشيلسي.

كما يتواجد الثنائي الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيج، ومدافع سبورتنج لشبونة عثمان ديوماندي.

