يضع منتخب مصر الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الثامن من كأس أمم أفريقيا هدفًا رئيسيًا، إذ تسعى كتيبة حسام حسن للظفر بالبطولة الغائبة منذ 2010.

وتجتمع آمال منتخب مصر بتحقيق اللقب، مع رغبة نجوم الفراعنة في اكتساح الجوائز الفردية، وعلى رأسها "هداف البطولة" التي غابت منذ أن توج بها محمد ناجي جدو في النسخة الأخيرة التي حققها أبناء النيل في 2010.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يتخذ الفراعنة التأهل للدور القادم خطوة أساسية أولى لاستكمال مشوار البطولة.

هداف أمم أفريقيا بصبغة مصرية

حصل 8 لاعبين مصريين على جائزة هداف البطولة، منذ انطلاق النسخة الأولى من كأس أمم أفريقيا في 1957، دخلوا إلى القائمة الذهبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعد محمد دياب العطار "ديبة"، هو الهداف المصري الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن توج بالجائزة الفردية في نسخة 1957، بينما كان الآخير محمد ناجي "جدو" في 2010.

ويظهر من المفارقة أن البطولة الأولى لمنتخب مصر كانت في 1957 وهي النسخة التي توج بها العطار بجائزة الهداف، وكان اللقب الأخير للفراعنة في 2010، وحصل جدو حينها على الجائزة نفسها.

هدافو أمم أفريقيا منذ انطلاق المسابقة

- 1957 (السودان): محمد دياب العطار (منتخب مصر) - 5 أهداف

- 1959 (مصر): محمود الجوهري (منتخب مصر) - 3 أهداف.

- 1962 (إثيوبيا): بدوي عبد الفتاح (منتخب مصر)، منجيستو ووركو (منتخب إثيوبيا) - 3أهداف.

- 1963 (غانا): حسن الشاذلي (منتخب مصر) - 6 أهداف.

- 1965 (تونس): أوسي كوفي (منتخب غانا)، بن أتشيمبونج (منتخب غانا)، أوستاش مانجليه (منتخب كوت ديفوار) - 3 أهداف.

- 1968 (إثيوبيا): لوران بوكو (منتخب كوت ديفوار) - 6 أهداف.

- 1970 (السودان): لوران بوكو (منتخب كوت ديفوار) - 8 أهداف.

- 1972 (الكاميرون): ساليف كيتا (منتخب مالي) - 5 أهداف.

- 1974 (مصر): نداي مولامبا (منتخب الكونغو) - 9 أهداف.

- 1976 (إثيوبيا): مامادو أليو كيتا (منتخب غينيا): 4 أهداف.

- 1978 (غانا): أبوكو أفريي (منتخب غانا)، فيليب أوموندي (منتخب أوغندا)، سيجون أوديجيامي (منتخب نيجيريا) - 3 أهداف.

- 1980 (نيجيريا): سيجون أوديجبامي (منتخب نيجيريا)، خالد لبيد (منتخب المغرب) - 3 أهداف.

- 1982 (ليبيا): جورج الحسن (منتخب غانا) - 4 أهداف.

- 1984 (كوت ديفوار): طاهر أبو زيد (منتخب مصر) - 4 أهداف.

- 1986 (مصر): روجر ميلا (منتخب الكاميرون) - 4 أهداف.

- 1988 (المغرب): روجيه ميلا (منتخب الكاميرون)، الأخضر بلومي (منتخب الجزائر)، جمال عبد الحميد (منتخب مصر)، عبد الله تراوري (منتخب كوت ديفوار) - هدفان.

- 1990 (الجزائر): جمال مناد (منتخب الجزائر) - 4 أهداف.

- 1992 (السنغال): رشيدي يكيني (منتخب نيجيريا) - 4 أهداف.

- 1994 (تونس): رشيدي يكيني (منتخب نيجيريا) - 5 أهداف.

- 1996 (جنوب أفريقيا): كالوشا بواليا (منتخب زامبيا) - 5 أهداف.

- 1998 (بوركينا فاسو): حسام حسن (منتخب مصر)، بيني مكارثي (منتخب جنوب أفريقيا) - 7 أهداف.

- 2000 (نيجيريا - غانا): شون بارتليت (جنوب أفريقيا) - 5 أهداف.

- 2002 (مالي): سالومون أوليمبي (منتخب الكاميرون)، باتريك مبوما (منتخب الكاميرون)، جوليوس أجهاو (منتخب نيجيريا) - 3 أهداف.

- 2004 (تونس): فريدريك كانوتيه (منتخب مالي)، باتريك مبوما (منتخب الكاميرون)، جاي أوكوتشا (منتخب نيجيريا)، يوسف مختاري (منتخب المغرب)، فرانسيليدو سانتوس (منتخب تونس) - 4 أهداف.

- 2006 (مصر): صامويل إيتو (منتخب الكاميرون) - 5 أهداف.

- 2008 (غانا): صامويل إيتو (منتخب الكاميرون) - 5 أهداف.

- 2010 (أنجولا): محمد ناجي جدو (منتخب مصر) - 5 أهداف.

- 2012 (الجابون - غينيا الاستوائية): مانوتشو (منتخب أنجولا)، ديديه دروجبا (منتخب كوت ديفوار)، بيير إيميريك أوباميانج (منتخب الجابون)، شيخ دياباتي (منتخب مالي)، حسين خراجة (منتخب المغرب)، كريستوفر كاتونجو (منتخب زامبيا)، إيمانويل مايوكا (منتخب زامبيا) - 3 أهداف.

- 2013 (جنوب أفريقيا): إيمانويل إيمينيكي (منتخب نيجيريا)، مبارك واكاسو (منتخب غانا) - 4 أهداف.

- 2015 (غينيا الاستوائية): ديوميرسي (منتخب الكونغو الديموقراطية)، ثيفي بيفوما (منتخب الكونغو)، أحمد أكايشي (منتخب تونس)، أنديريه أيو (منتخب غانا)، خافيير أوسا (منتخب غينيا الاستوائية) - 3 أهداف.

- 2017 (الجابون): جونيور كابانانجا (منتخب الكونغو الديموقراطية) - 3 أهداف.

- 2019 (مصر): أوديون إيجالو (منتخب نيجيريا) - 5 أهداف.

- 2021 (الكاميرون): فينسينت أبو بكر (منتخب الكاميرون) - 8 أهداف.

- 2023 (كوت ديفوار): إميليو نسوي (منتخب غينيا الاستوائية) - 5 أهداف.