خاض منتخب زيمبابوي حصة تدريبية جماعية وحيدة، حتى الآن، قبل لقاء مصر، في افتتاحية كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي المنتخبان المصري والزيمبابوي، مساء غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق هذا المساء، على أن تستمر حتى موعد المباراة النهائية في 18 يناير المقبل.

استعدادات منتخب زيمبابوي قبل لقاء مصر

على عكس منتخبات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، مصر وأنجولا وجنوب أفريقيا، لم تلعب زيمبابوي أي مباراة ودية هذا الشهر.

واشتكى المدرب الروماني ماريو مارينيكا في أكثر من مناسبة، من فشله في إقامة معسكر يضم جميع اللاعبين، المحليين والمحترفين، موضحًا في تصريحات سابقة لموقع newsday أنه واجه أزمة حقيقية لهذا السبب.

وقال مدرب زيمبابوي: "لم أتمكن من إحضار المحترفين في أوروبا.. لقد خضنا معسكرًا باللاعبين المحليين فقط، إلى جانب المحترفين في جنوب أفريقيا".

وغاب 10 لاعبين عن معسكر زيمبابوي الذي أقيم في العاصمة هراري، حيث أكد مارينيكا أنه لن يلتقي بهم سوى في المغرب، قبل أيام من بداية أمم أفريقيا.

مدرب جديد

يعول منتخب زيمبابوي على الخبرة التي يتمتع بها المدرب الروماني ماريو مارينيكا في كأس أمم أفريقيا.

وذكر موقع heraldonline أن مارينيكا هو أول مدرب أجنبي يقود زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا، كما أنه أول مدرب يتولى تدريب هذا المنتخب بعد أن تأهل في نسخة سابقة مع منتخب آخر إلى الأدوار الإقصائية.

وكان مارينيكا مدربًا لمنتخب مالاوي في كأس أمم أفريقيا 2021، عندما بلغ دور ثمن النهائي قبل أن يودع المنافسات على يد المغرب.

ويتولى مارينيكا تدريب منتخب زيمبابوي فقط منذ نوفمبر الماضي 2025، ليشرف على قيادة مباراتين وديتين، ضد قطر والجزائر.

مران وحيد

بسبب الأزمة التي اشتكى منها مارينيكا، خاض منتخب زيمبابوي مرانًا جماعيًا وحيدًا، ضم جميع اللاعبين معًا سواءً المحترفين أو المحليين.

وأكد مارينيكا المعاناة التي عاشها منتخب زيمبابوي قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، في مؤتمر صحفي أقيم عصر اليوم الأحد، بقوله: "لم نستطع القيام بمعسكر جيد لأن فيفا غير خططنا.. كنت آمل أن ينضم اللاعبون قبل أسبوعين".

انسحاب وإصابات

شدد مارينيكا على أن منتخب زيمبابوي يضم 7 لاعبين مصابين، قد لا يشاركون ضد مصر.

وإلى جانب الإصابات، انسحب اللاعب أندي رينومهوتا -28 عامًا- من معسكر منتخب زيمبابوي لأسباب شخصية، فيما أعلن اتحاد الكرة أن المحترف في ريدينج قد يعود لاحقًا من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

