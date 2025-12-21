ينطلق الآن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب، استعدادًا للنسخة 35 من الحدث القاري التي يجمع بين كفار القارة السمراء.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تنطلق اليوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 18 من شهر يناير القادم من عام 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو صاحب الرقم القياسي كأكثر منتخب تتويجًا باللقب، بـ7 ألقاب سابقة.

حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

انقطع البث الفضائي لافتتاح كأس الأمم الأفريقية بشكل مفاجئ من المصدر، قبل أن يعود بلحظات قليلة.

ومن جانبه، ألقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كلمة مقتضبة في الافتتاح: "مرحبًا بكم في بلدي، بلد كرة القدم، بلد الشغف، وبلد السلام".

أضاف: "أريد أن أشكر الملك محمد السادس على الاستضافة، وأتمنى مشوارًا مميزًا لكل للمنتخبات الـ24 في النسخة التي ستكون الأفضل في التاريخ".

حيث شهد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، بعض الفقرات الاستعراضية التي تعبر عن الثقافة المغربية والأفريقية، كما ألقى رئيس الاتحاد الدولي، وباتريس موتسيبي، رئيس كاف، كلمة على هامش حفل الافتتاح، وإعلان انطلاق البطولة رسميًا.

