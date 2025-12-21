المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

0 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

جميع المباريات

إعلان

فقرات استعراضية وكلمة الافتتاح.. انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب (2025)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:38 م 21/12/2025 تعديل في 08:11 م
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg
  • عرض 38 صورة
    galleryImg

ينطلق الآن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب، استعدادًا للنسخة 35 من الحدث القاري التي يجمع بين كفار القارة السمراء.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تنطلق اليوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 18 من شهر يناير القادم من عام 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو صاحب الرقم القياسي كأكثر منتخب تتويجًا باللقب، بـ7 ألقاب سابقة.

حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

وقدم موقع يلا كورة، لزواره الكرام، تغطية مباشرة ومحدثة باستمرار لفعاليات افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025، على ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

انقطع البث الفضائي لافتتاح كأس الأمم الأفريقية بشكل مفاجئ من المصدر، قبل أن يعود بلحظات قليلة.

شاهد لقطات مميزة واستثنائية من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025 مــن هــنــا

ومن جانبه، ألقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كلمة مقتضبة في الافتتاح: "مرحبًا بكم في بلدي، بلد كرة القدم، بلد الشغف، وبلد السلام".

أضاف: "أريد أن أشكر الملك محمد السادس على الاستضافة، وأتمنى مشوارًا مميزًا لكل للمنتخبات الـ24 في النسخة التي ستكون الأفضل في التاريخ".

حيث شهد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، بعض الفقرات الاستعراضية التي تعبر عن الثقافة المغربية والأفريقية، كما ألقى رئيس الاتحاد الدولي، وباتريس موتسيبي، رئيس كاف، كلمة على هامش حفل الافتتاح، وإعلان انطلاق البطولة رسميًا.

كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا افتتاح كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
المغرب

المغرب

0 0
جزر القمر

جزر القمر

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg