كلام فى الكورة
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

نادٍ إنجليزي ينافس الأهلي في تمثيل لاعبي أمم أفريقيا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

09:49 م 21/12/2025
انطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، حيث يلعب منتخب "أسود الأطلس" ضد نظيره جزر القمر في إطار منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبي زامبيا ومالي.

وعلى مستوى الأندية وتمثيل لاعبيها، يتصدر فريق الهلال السوداني القائمة من خلال تواجد 11 لاعبًا، ويأتي بعد ذلك فريق الأهلي بتواجد 10 لاعبين، بينهم 8 لاعبين في المنتخب المصري.

كما يتواجد الثنائي الدولي المالي أليو ديانج، والدولي التونسي محمد علي بن رمضان، في البطولة القارية.

ويمثل كل من فريقي الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس الأمم الأفريقية سبعة لاعبين، وهو نفس العدد لأندية سيمبا والمريخ وجوانينج جالاكسي.

والملفت في القائمة هو فريق سندرلاند الإنجليزي، والذي يخسر جهود ستة لاعبين نظرًا لمشاركتهم في المسابقة الأفريقية.

لمعرفة الأندية الأكثر تمثيلاً في كأس أمم أفريقيا.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

