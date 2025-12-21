انطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، حيث يلعب منتخب "أسود الأطلس" ضد نظيره جزر القمر في إطار منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبي زامبيا ومالي.

وعلى مستوى الأندية وتمثيل لاعبيها، يتصدر فريق الهلال السوداني القائمة من خلال تواجد 11 لاعبًا، ويأتي بعد ذلك فريق الأهلي بتواجد 10 لاعبين، بينهم 8 لاعبين في المنتخب المصري.

كما يتواجد الثنائي الدولي المالي أليو ديانج، والدولي التونسي محمد علي بن رمضان، في البطولة القارية.

ويمثل كل من فريقي الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس الأمم الأفريقية سبعة لاعبين، وهو نفس العدد لأندية سيمبا والمريخ وجوانينج جالاكسي.

والملفت في القائمة هو فريق سندرلاند الإنجليزي، والذي يخسر جهود ستة لاعبين نظرًا لمشاركتهم في المسابقة الأفريقية.

