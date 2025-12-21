المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الحكم لم يشرح قرارات الـVAR.. هل خالف كاف لوائح فيفا في افتتاحية كأس أمم أفريقيا؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:33 م 21/12/2025
كأس أمم أفريقيا

من مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا

أثار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، الجدل الواسع في افتتاحية منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر، بعد أن احتسب ركلة جزاء وألغى أخرى خلال أول 45 دقيقة فقط.

وفرض منتخب جزر القمر التعادل (0-0) على المغرب في الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما على ملعب مولاي الأمير عبد الله، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

الحكم لم يشرح قرارات الـVAR

تدخلت تقنية الـVAR مبكرًا في قرارات الحكم جان جاك ندالا، عندما أيدت احتسابه ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي أمام القمري عند حدود الدقيقة 10، دون أن تستدعيه لمراجعة اللقطة عبر الشاشات.

وأهدر المهاجم سفيان رحيمي أول ركلة جزاء في كأس أمم أفريقيا 2025، وسط تألق الحارس القمري يانك باندور.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، بالتحديد في الدقيقة 43، طالب المغرب بالحصول على ركلة جزاء جديدة، بعد عرقلة إبراهيم دياز، حيث عاد الحكم الكونغولي ندالا إلى شاشات الـVAR من أجل اتخاذ القرار الصحيح.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء ثانية لمنتخب المغرب، لكنه لم يشرح قرار الـVAR لفظيًا، مكتفيًا بالإشارة بيديه إلى السبب، حيث لمست الكرة يد دياز قبل سقوطه أرضًا.

هل خالف كاف لوائح فيفا في افتتاحية كأس أمم أفريقيا؟

اعتاد فيفا في المسابقات الأخيرة التي أقيمت تحت إدارته، مثل كأس العالم للأندية وكأس إنتركونتيننتال للأندية وكأس العرب، أن يطلب من الحكام شرح قرارات الـVAR عبر الميكرفون، سواءً للاعبين أو للجماهير.

ويشير المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، المسؤول عن قوانين اللعبة، إلى أن شرح قرارات الحكم بعد العودة إلى تقنية الـVAR، أمر اختياري، وغير إلزامي.

وتنص الفقرة الرابعة في بروتوكول حكم الفيديو المساعد (VAR)، على الآتي: "يجوز للمسابقات تطبيق نظام يتيح للحكم شرح وإعلان قراراته علنًا بعد مراجعة الـVAR"، دون أن تنص على إلزامية ذلك.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

المغرب كأس أمم أفريقيا جزر القمر

