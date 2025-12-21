المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

جميع المباريات

إعلان

الهدف الأول في أمم أفريقيا.. دياز يصلح ما أفسده رحيمي أمام جزر القمر (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:35 م 21/12/2025
دياز

براهيم دياز

منح براهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، فريقه الأفضلية أمام جزر القمر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب مولاي عبد الله.

وتضم المجموعة الأولى من مواجهات بطولة أمم أفريقيا، المغرب، مالي، جزر القمر، وزامبيا.

دياز يضع المغرب في المقدمة

وضع براهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، فريقه بالمقدمة أمام جزر القمر في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وذلك بعدما أهدر أسود الأطلس أكثر من فرصة مؤكدة.

وجاء هدف المغرب، بعد أرسل سفيان أمرابط كرة طولية إلى الجانب الأيمن وصلت إلى نصير مزراوي، الذي مرر بينية استقبلها براهيم دياز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك جزر القمر.

كان قد حصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، عقب سقوط براهيم دياز عقب التحام بينه ومدافع جزر القمر.

وأهدر سفيان رحيمي ركلة الجزاء، باختياره التسديد على يمين حارس مرمى جزر القمر، الذي نجح في توقع مسار الكرة بنجاح ليبعدها عن مرماه.

 

 

مباراة المغرب القادمة
منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا براهيم دياز منتخب جزر القمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
المغرب

المغرب

1 0
جزر القمر

جزر القمر

74

جوووووووووووووووووووووووول أيوب الكعبي يسجل الهدف الثاني لمنتخب المغرب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg