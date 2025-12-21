منح براهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، فريقه الأفضلية أمام جزر القمر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب مولاي عبد الله.

وتضم المجموعة الأولى من مواجهات بطولة أمم أفريقيا، المغرب، مالي، جزر القمر، وزامبيا.

دياز يضع المغرب في المقدمة

وضع براهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، فريقه بالمقدمة أمام جزر القمر في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وذلك بعدما أهدر أسود الأطلس أكثر من فرصة مؤكدة.

وجاء هدف المغرب، بعد أرسل سفيان أمرابط كرة طولية إلى الجانب الأيمن وصلت إلى نصير مزراوي، الذي مرر بينية استقبلها براهيم دياز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك جزر القمر.

كان قد حصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، عقب سقوط براهيم دياز عقب التحام بينه ومدافع جزر القمر.

وأهدر سفيان رحيمي ركلة الجزاء، باختياره التسديد على يمين حارس مرمى جزر القمر، الذي نجح في توقع مسار الكرة بنجاح ليبعدها عن مرماه.