عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، أثناء المحاضرة الفنية للفراعنة تحضيرًا لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره زيمبابوي، غدًا الإثنين، بحثًا عن ظهور مميز في مستهل رحلته نحو التتويج باللقب الثامن من البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

هاني أبو ريدة يجتمع مع المنتخب

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال حديثه في الاجتماع الفني، أن الجميع ينتظر من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، واللاعبين الكثير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن الجميع ينتظر التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، رغم قوة المنافسة مع المنتخبات الأخري، مؤكدًا على أن الجيل الحالي يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وأتم هاني أبو ريدة، حديثه مشددًا على ضرورة تحقيق لقب يضاف لهم في تاريخهم وإسعاد الجماهير المصرية.

وجرى الاجتماع في حضور إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، إلى جانب محمد الشربيني ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس اتحاد الكرة.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره زيمبابوي، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تلتقي آمال الفراعنة بالجماهير في الظفر باللقب في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا.