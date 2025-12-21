المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

"الضحك والجدية حاضران".. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة زيمبابوي (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:33 م 21/12/2025
أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، استعداداته لمواجهة زيمبابوي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025.

وانطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا، اليوم الأحد، بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، وتستمر المسابقة حتى 18 من شهر يناير 2026، إذ ستشهد تنافس 24 فريقًا على التتويج باللقب في نسخته الخامسة والثلاثين.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

طالع لقطات من تدريبات منتخب مصر الختامية قبل مواجهة زيمبابوي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

منتخب مصر يختتم تدريباته

اختتم منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي في مستهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء الإثنين.

وأظهرت اللقطات التي نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه، وجود حالة من الجدية خلال المران، الذي يسبق مواجهة زيمبابوي بساعات قليلة.

وظهر محمد صلاح مبتسمًا خلال مران اليوم أثناء التدريبات البدنية، قبل استمتاع اللاعبين إلى تعليمات الجهاز الفني الخاصة بالمباراة.

وشهد المران مشاركة 28 لاعباً، وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود سعد تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

وتواجد في مران منتخب مصر، هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

طالع لقطات من تدريبات منتخب مصر الختامية قبل مواجهة زيمبابوي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

منتخب مصر منتخب زيمبابوي كأس أمم أفريقيا

