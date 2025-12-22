شهدت مباراة منتخب المغرب أمام نظيره جزر القمر، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في الملعب الذي استضاف مواجهة افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب مواجهات كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026، إذ يتنافس 24 فريقًا على التتويج بالبطولة في نسختها الخامسة والثلاثين.

حضور جماهيري ضخم

تواجد أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب الأمير مولاي الحسن، الذي استضاف مواجهة منتخب المغرب أمام نظيره جزر القمر، في المباراة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره جزر القمر بثنائية نظيفة، في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا، سجلها براهيم دياز وأيوب الكعبي.

وشهدت المواجهة حصول براهيم دياز، على جائزة رجل المباراة بعد أن تسبب اللاعب في منح المغرب ركلة جزاء، بالإضافة إلى افتتاحه التسجيل للأسود.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا، رفقة جزر القمر، ومالي، وزامبيا.