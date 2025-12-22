المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عدد كبير.. حضور جماهيري ضخم في مباراة المغرب وجزر القمر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:10 ص 22/12/2025
المغرب

جماهير المغرب من مباراة الافتتاح

شهدت مباراة منتخب المغرب أمام نظيره جزر القمر، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في الملعب الذي استضاف مواجهة افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب مواجهات كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026، إذ يتنافس 24 فريقًا على التتويج بالبطولة في نسختها الخامسة والثلاثين.

حضور جماهيري ضخم

تواجد أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب الأمير مولاي الحسن، الذي استضاف مواجهة منتخب المغرب أمام نظيره جزر القمر، في المباراة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره جزر القمر بثنائية نظيفة، في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا، سجلها براهيم دياز وأيوب الكعبي.

وشهدت المواجهة حصول براهيم دياز، على جائزة رجل المباراة بعد أن تسبب اللاعب في منح المغرب ركلة جزاء، بالإضافة إلى افتتاحه التسجيل للأسود.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا، رفقة جزر القمر، ومالي، وزامبيا.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏حشد‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎POFNATIONS POFNATIONSHOROCCO 25 CAPIN CAF/S OFNATONS ARRICACUP NANONS ATTENDANCE 60,180‎‏'‏‏

مباراة المغرب القادمة
منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا منتخب جزر القمر

