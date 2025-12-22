أعرب النجم المغربي إبراهيم دياز عن سعادته الكبيرة عقب فوز منتخب بلاده على جزر القمر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة 2-0، مؤكدًا أن الانتصار جاء نتيجة مجهود جماعي وروح قتالية عالية من جميع اللاعبين.

أول تعليق من دياز على فوز المغرب على جزر القمر

وقال إبراهيم دياز في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "أنا في غاية السعادة بهذا الفوز الرائع في كأس الأمم الأفريقية، شكرًا جزيلًا لجماهيرنا الوفية على كل الدعم والمساندة، إلى الأمام دائمًا".

ويأمل المنتخب في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة من البطولة، بدعم جماهيره التي تواصل مساندتها بقوة.

وحصل دياز على جائزة رجل المباراة بعد تسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وذلك بعدما أهدر أسود الأطلس أكثر من فرصة مؤكدة.

وجاء هدف المغرب الأول، بعد أرسل سفيان أمرابط كرة طولية إلى الجانب الأيمن وصلت إلى نصير مزراوي، الذي مرر بينية استقبلها دياز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك جزر القمر.

وفاز منتخب المغرب بثنائية نظيفة في أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يستعد أسود الأطلس لخوض مباراة الجولة الثانية في دور المجموعات أمام منتخب مالي يوم الجمعة المقبل.