ضغط مبكر وكتيبة النجوم.. كيف يفكر حسام حسن قبل مباراة مصر وزيمبابوي؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:16 ص 22/12/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن مدرب منتخب مصر

اختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بقيادة المدير الفني حسام حسن.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب درار في مدينة أكادير المغربية، ضمن منافسات المجموعة الثانية في أمم أفريقيا.

وكشف مصدر ليلا كورة، عن تفاصيل تعليمات حسام حسن الأخيرة لنجوم المنتخب الأول، والخطة التي يدرس الاعتماد عليها في مواجهة زيمبابوي.

كيف يفكر حسام حسن قبل مباراة مصر وزيمبابوي؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حسام حسن طالب لاعبي منتخب مصر بالضغط المبكر على دفاع زيمبابوي، بحثًا عن تسجيل هدف في الدقائق الأولى".

وأضاف: "مدرب منتخب مصر أكد ضرورة تحقيق الفوز في المواجهة الأولى، من أجل كسب الثقة وتسهيل مهمة العبور للدور المقبل".

وأكمل: "ركز حسام حسن على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، خاصة على صعيد الكرات الثابتة، التي تعد أحد أهم الأسلحة في حسابات مدرب منتخب مصر".

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

وأوضح، أن حسام حسن يدرس الاعتماد على محمد الشناوي في حراسة المرمى، مع بعض التعديلات على صعيد الخط الخلفي، بمشاركة حمدي فتحي بجوار رامي ربيعة وخالد صبحي كثلاثي دفاعي.

وسيتواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى، بينما سيشارك تريزيجيه في الجبهة اليسرى (وينج باك ليفت)، وسيلعب أحمد سيد زيزو في خط الوسط بجوار مروان عطية.

وسيقود محمد صلاح خط الهجوم، برفقة مصطفى محمد وعمر مرموش، حيث يرغب حسام حسن في استغلال كافة أسلحته الهجومية لتحقيق الانتصار أمام زيمبابوي.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن مباراة مصر وزيمبابوي

