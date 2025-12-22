يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مساء اليوم الإثنين، بمواجهة نظيره زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في المسابقة القارية.

ويلتقي منتخب مصر مع زيمبابوي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب أدرار في مدينة أكادير المغربية.

ويبحث منتخب مصر عن كسب الثقة مبكرًا، وتحقيق فوز ثمين على حساب زيمبابوي، لتسهيل مهمة الصعود للدور المقبل، قبل مواجهتي جنوب أفريقيا وأنجولا اللذان يتواجدان في المجموعة ذاتها.

ويأمل الفراعنة في تحقيق الفوز الأول، لتعويض إخفاق البطولة الماضية، التي لم يحقق فيها المنتخب الوطني أي انتصار بدور المجموعات.

وتحلم جماهير الكرة المصرية باستعادة العرش الأفريقي، وتحقيق لقب البطولة الغائب عن خزائن منتخب مصر الأول منذ نسخة عام 2010.

وتضم قائمة منتخب مصر 28 لاعبًا بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول.. للتعرف عليها اضغط هنا

وفي المقابل يتسلح منتخب زيمبابوي بقيادة مدربه الروماني ماريو مارينيكا، بعدة لاعبين محترفين على رأسهم تاوندا شيريوا لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي.. للتعرف على قائمة زيمبابوي للبطولة اضغط هنا

وكان مصدر قد كشف ليلا كورة عن التعليمات الأخيرة من حسام حسن للاعبيه، والتي طالبهم فيها بالضغط المبكر على دفاع زيمبابوي.

وأوضح المصدر أن حسام حسن حث لاعبي الفراعنة على تحقيق الانتصار، كما كشف عن التشكيل المتوقع للمنتخب ضد زيمبابوي.. للتعرف عليه اضغط هنا

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية

المواجهة: مصر ضد زيمبابوي

الموعد: الإثنين 22 ديسمبر 2025

التوقيت: العاشرة مساءً

الملعب: استاد أدرار بأكادير

الحكم: عيسى سي

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1

المعلق: علي محمد علي

