نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس الأحد، والتي يأتي على رأسها فوز المغرب على جزر القمر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، وكواليس اجتماع نجوم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.

وجاءت أبرز الموضوعات كالتالي:

بثنائية دياز والكعبي.. المغرب يهزم جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا

حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على حساب نظيره جزر القمر، بثنائية نظيفة، بأقدام براهيم دياز وأيوب الكعبي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مصدر يكشف تفاصيل اجتماعات صلاح مع نجوم منتخب مصر

كشف مصدر ليلا كورة، عن تفاصيل الاجتماعات الفردية التي عقدها محمد صلاح مع نجوم منتخب مصر، لتحفيزهم قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، بينما قدم لاعبو الفراعنة وعدًا له بشأن حصد اللقب.

حسام حسن يتحدث عن التتويج بأمم أفريقيا

تحدث حسام حسن مدرب منتخب مصر، عن حظوظ الفراعنة في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب الأول يمتلك أفضل جيل من اللاعبين، منذ الجيل الذي صعد لنهائيات كأس العالم عام 1990.

تريزيجيه: أرفض التقليل من المنتخبات المصرية

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، أنه يرفض التقليل من المنتخبات المصرية، بسبب وجود إخفاقات في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يثق في قدرة الجيل الحالي على التتويج ببطولة.

مدرب زيمبابوي يتحدث عن الإصابات والخوف من صلاح ومرموش

تحدث ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن معاناته من 7 إصابات في صفوف فريقه، مشيرًا إلى أنه لا يخشى مواجهة محمد صلاح وعمر مرموش نجما منتخب مصر الأول في افتتاح مشواره بكأس الأمم الأفريقية.

مصدر يكشف ليلا كورة موقف الأهلي من رحيل كوكا

كشف مصدر من النادي الأهلي، عن موقف إدارة الفريق الأحمر، من رحيل أحمد نبيل كوكا، لاعب خط الوسط الشاب، بعدما تلقى عرضًا من نادي ألفيركا البرتغالي لضمه في الشتاء المقبل.

طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة طاهر

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأحمر، عقب مشاركته في مواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

صدمة ليفربول بسبب إيزاك

تعرض نادي ليفربول لضربة موجعة، بعدما كشفت صحيفة ذا أثلتيك عن الاشتباه في إصابة مهاجم الريدز السويدي ألكسندر إيزاك بكسر في الساق.

تقارير تكشف مدة غياب برونو فيرنانديز بعد إصابته أمام أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن مدة غياب برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة الشياطين الحمر في مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يعلن إطلاق بطولة دوري الأمم

أعلن الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي، عن أنه سيتم إطلاق بطولة دوري الأمم الأسيوية، كجزء من تطوير المنظمة لتعزيز فرص التطور والاستثمار.