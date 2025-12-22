المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل منتخب مصر المتوقع.. صلاح أساسيًا.. وخماسي هجومي أمام زيمبابوي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:27 ص 22/12/2025
محمد صلاح وحسام حسن - منتخب مصر

محمد صلاح وحسام حسن - تدريب منتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة منتخب زيمبابوي في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة الفوز من أجل كتابة بداية إيجابية نحو التأهل للدور المقبل، حيث يتواجد منتخب "الفراعنة" في مجموعة تضم أنجولا وجنوب أفريقيا بجانب زيمبابوي.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر لقاء الليلة، والمقرر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بتشكيل هجومي بقيادة القائد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، ومعه الثنائي المحترف عمر مرموش ومصطفى محمد.

حسام حسن سيعتمد أيضًا في التشكيل على الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه"، مما يعني أن الفريق الأساسي سيتواجد به خمسة من أصحاب اللعب الهجومي.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ثلاثي دفاعي: رامي ربيعة - حمدي فتحي - خالد صبحي.

في الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمد هاني.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر × زيمبابوي: التاريخ 22 ديسمبر، الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: التاريخ 26 ديسمبر، الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

أنجولا × مصر: التاريخ 29 ديسمبر، الموعد 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا منتخب زيمبابوي

