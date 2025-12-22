استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة منتخب زيمبابوي في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة الفوز من أجل كتابة بداية إيجابية نحو التأهل للدور المقبل، حيث يتواجد منتخب "الفراعنة" في مجموعة تضم أنجولا وجنوب أفريقيا بجانب زيمبابوي.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر لقاء الليلة، والمقرر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بتشكيل هجومي بقيادة القائد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، ومعه الثنائي المحترف عمر مرموش ومصطفى محمد.

حسام حسن سيعتمد أيضًا في التشكيل على الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه"، مما يعني أن الفريق الأساسي سيتواجد به خمسة من أصحاب اللعب الهجومي.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ثلاثي دفاعي: رامي ربيعة - حمدي فتحي - خالد صبحي.

في الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمد هاني.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر × زيمبابوي: التاريخ 22 ديسمبر، الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: التاريخ 26 ديسمبر، الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

أنجولا × مصر: التاريخ 29 ديسمبر، الموعد 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

