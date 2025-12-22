تقام اليوم الإثنين مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما تنطلق اليوم الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري آسيا للنخبة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس أمم أفريقيا

مالي × زامبيا - 4 مساء - beIN SPORTS MAX HD1

جنوب أفريقيا × أنجولا - 7 مساء - beIN SPORTS MAX HD1

مصر × زيمبابوي - 10 مساء - beIN SPORTS MAX HD1

كأس مصر

المصري × دكرنس - 2:30 مساء - On sports 1

بيراميدز × مسار - 5 مساء - On sports 2

كأس السوبر الإيطالي

نابولي × بولونيا - 9 مساء - ثمانية 1

دوري أبطال آسيا

الشارقة × الهلال - 6 مساء - beIN SPORTS 2 HD

تراكتور × الدحيل - 6 مساء - beIN SPORTS 1 HD

الغرافة × الوحدة - 8:15 مساء - beIN SPORTS 1 HD

الشرطة × أهلي جدة - 8:15 مساء - beIN SPORTS 5 HD

جدول مباريات اليوم