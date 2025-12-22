المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

مباريات اليوم.. منتخب مصر يبدأ مشوار أمم أفريقيا.. وجولة جديدة في دوري أبطال آسيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:13 ص 22/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تقام اليوم الإثنين مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما تنطلق اليوم الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري آسيا للنخبة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس أمم أفريقيا

مالي × زامبيا - 4 مساء - beIN SPORTS MAX HD1

جنوب أفريقيا × أنجولا - 7 مساء - beIN SPORTS MAX HD1

مصر × زيمبابوي - 10 مساء - beIN SPORTS MAX HD1

كأس مصر

المصري × دكرنس - 2:30 مساء - On sports 1

بيراميدز × مسار - 5 مساء - On sports 2

كأس السوبر الإيطالي

نابولي × بولونيا - 9 مساء - ثمانية 1

دوري أبطال آسيا

الشارقة × الهلال - 6 مساء - beIN SPORTS 2 HD

تراكتور × الدحيل - 6 مساء - beIN SPORTS 1 HD

الغرافة × الوحدة - 8:15 مساء - beIN SPORTS 1 HD

الشرطة × أهلي جدة - 8:15 مساء - beIN SPORTS 5 HD

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر مباريات اليوم كأس أمم أفريقيا

