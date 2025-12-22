اختتم منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، حيث يُقام اللقاء على ملعب "أكادير الكبير".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا، إلى جانب زيمبابوي منافسه في اللقاء الافتتاحي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة - حمدي فتحي - خالد صبحي.

الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمد هاني.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

4 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي مجانًا

بإمكان المشاهد متابعة مباراة الليلة عبر أربع قنوات ستنقل مواجهة مصر ضد زيمبابوي مجانًا، وهي:

Canal 2 International HD عبر قمر يوتلسات 3 شرقًا

التردد:

11431 H

معدل الترميز: 18330

الباقة الأفريقية عبر قمر يوتلسات 9 شرقًا

ORTM - RTB - BTV

الترددات:

11900 H – معدل الترميز 27500

12034 V – معدل الترميز 27500

TVGE عبر قمر أسترا 23 شرقًا

التردد:

12031 H

معدل الترميز: 27500

Arryadia TNT HD عبر قمر عربسات 26 شرقًا

التردد:

11180 V

معدل الترميز: 27500

سجل بطولات منتخب مصر في أمم أفريقيا

تُوّج منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 7 مرات سابقة، في نسخ:

1957 - 1959 - 1986 - 1998 - 2006 - 2008 - 2010.

