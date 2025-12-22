المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

بالتردد.. 4 قنوات تنقل مباراة مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا مجانًا

سيد عمر

كتب - سيد عمر

10:17 ص 22/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر يختتم مرانه قبل لقاء زيبمباوي

اختتم منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، حيث يُقام اللقاء على ملعب "أكادير الكبير".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا، إلى جانب زيمبابوي منافسه في اللقاء الافتتاحي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة - حمدي فتحي - خالد صبحي.

الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمد هاني.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

4 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي مجانًا

بإمكان المشاهد متابعة مباراة الليلة عبر أربع قنوات ستنقل مواجهة مصر ضد زيمبابوي مجانًا، وهي:

Canal 2 International HD عبر قمر يوتلسات 3 شرقًا

التردد:
11431 H
معدل الترميز: 18330

الباقة الأفريقية عبر قمر يوتلسات 9 شرقًا
ORTM - RTB - BTV

الترددات:
11900 H – معدل الترميز 27500
12034 V – معدل الترميز 27500

TVGE عبر قمر أسترا 23 شرقًا

التردد:
12031 H
معدل الترميز: 27500

Arryadia TNT HD عبر قمر عربسات 26 شرقًا

التردد:
11180 V
معدل الترميز: 27500

سجل بطولات منتخب مصر في أمم أفريقيا

تُوّج منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 7 مرات سابقة، في نسخ:

1957 - 1959 - 1986 - 1998 - 2006 - 2008 - 2010.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب زيمبابوي تشكيل منتخب مصر المتوقع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg