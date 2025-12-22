يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة زيمبابوي.

منتخب مصر ينافس في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

جدول مباريات اليوم

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الزيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا

تذاع مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

كذلك يمكن مشاهدة المباراة عبر عدة قنوات مجانية، تعرف عليها من هنا.