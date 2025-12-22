المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

ارتبطوا بالأهلي والزمالك.. 15 لاعبًا تحت المجهر في أمم أفريقيا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:40 م 22/12/2025
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg

انطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنظمها المغرب، حيث يترقب قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، أبرز المواهب، سواء على مستوى المنتخب المصري أو المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويسعى الأهلي إلى إعادة ترتيب أوراقه، خاصة بعد تعيين الدنماركي ييس توروب على رأس القيادة الفنية، مع التفكير في إبرام صفقات جديدة مع بداية سوق الانتقالات الشتوية، التي ستُفتح بعد أيام.

ويُعد من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف الأهلي اللاعب المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي، والذي يتواجد رفقة منتخب "أسود الأطلس" كلاعب بديل في القائمة.

أما نادي الزمالك، فالهدف حاليًا داخل أروقة "القلعة البيضاء" هو سداد الغرامات المالية، التي تتخطى مليون دولار، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد لثلاث فترات، بسبب 8 قضايا ضد النادي.

وكان نادي الزمالك يستهدف العديد من الأسماء لتدعيم الفريق، مثل أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، والذي سبق له اللعب في صفوف "الفارس الأبيض".

ومن المقرر أن تقام البطولة الأفريقية حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

لمعرفة اللاعبين الذين ارتبطوا بالأهلي والزمالك.. اضغط هنا أو مشاهدة الألبوم المرفق في الموضوع

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

الأهلي الزمالك منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg