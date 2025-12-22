انطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنظمها المغرب، حيث يترقب قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، أبرز المواهب، سواء على مستوى المنتخب المصري أو المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويسعى الأهلي إلى إعادة ترتيب أوراقه، خاصة بعد تعيين الدنماركي ييس توروب على رأس القيادة الفنية، مع التفكير في إبرام صفقات جديدة مع بداية سوق الانتقالات الشتوية، التي ستُفتح بعد أيام.

ويُعد من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف الأهلي اللاعب المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي، والذي يتواجد رفقة منتخب "أسود الأطلس" كلاعب بديل في القائمة.

أما نادي الزمالك، فالهدف حاليًا داخل أروقة "القلعة البيضاء" هو سداد الغرامات المالية، التي تتخطى مليون دولار، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد لثلاث فترات، بسبب 8 قضايا ضد النادي.

وكان نادي الزمالك يستهدف العديد من الأسماء لتدعيم الفريق، مثل أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، والذي سبق له اللعب في صفوف "الفارس الأبيض".

ومن المقرر أن تقام البطولة الأفريقية حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

