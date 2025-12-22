يظهر حكم مصري ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة نيجيريا وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025، بحسب ما أعلن كاف.

ويلتقي المنتخبان النيجيري والتنزاني، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

حكم مصري في كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعيين حكم مصري ضمن الطاقم الذي يدير مباراة نيجيريا ضد تنزانيا.

ويدير الحكم الموريتاني دحان بيدا مباراة نيجيريا وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا، بمعاونة الأنجوليان جيرسون إيميليانو وفانيلدو ميريليس، إلى جانب الإيفواري كليمنت فرانكلين كحكم رابع.

ويتولى الحكم المصري حسام عزب إدارة تقنية الفيديو في مباراة نيجيريا وتنزانيا، فيما يجلس إلى جانبه الليبي أحمد الشلماني كمساعد VAR.

يشار إلى أن المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا تضم كلًا من نيجيريا وتنزانيا وتونس وأوغندا.

