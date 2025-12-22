المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

الظهور الأول.. حكم مصري في مباراة نيجيريا وتنزانيا بكأس أمم أفريقيا 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:50 م 22/12/2025
نيجيريا

منتخب نيجيريا من ودية مصر

يظهر حكم مصري ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة نيجيريا وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025، بحسب ما أعلن كاف.

ويلتقي المنتخبان النيجيري والتنزاني، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

حكم مصري في كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعيين حكم مصري ضمن الطاقم الذي يدير مباراة نيجيريا ضد تنزانيا.

ويدير الحكم الموريتاني دحان بيدا مباراة نيجيريا وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا، بمعاونة الأنجوليان جيرسون إيميليانو وفانيلدو ميريليس، إلى جانب الإيفواري كليمنت فرانكلين كحكم رابع.

ويتولى الحكم المصري حسام عزب إدارة تقنية الفيديو في مباراة نيجيريا وتنزانيا، فيما يجلس إلى جانبه الليبي أحمد الشلماني كمساعد VAR.

يشار إلى أن المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا تضم كلًا من نيجيريا وتنزانيا وتونس وأوغندا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

نيجيريا كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg