تحدث جاربا لاوال، لاعب منتخب نيجيريا السابق، عن مشاركة بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وأدلى جاربا لاوال بعدة تصريحات عبر "يلا كورة" بشأن مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية، مؤكدًا أنها لا تعبر عن المستوى الحقيقي للثنائي، مفضلًا الانتظار حتى انطلاق أمم أفريقيا للوقوف على ما سيقدمه كل فريق.

تصريحات جاربا لاوال

استهل جاربا لاوال، لاعب منتخب نيجيريا السابق، تصريحاته لـ"يلا كورة"، قائلًا: "توقعاتي بخصوص منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية هي أن يفوز بالبطولة، هذا هو التوقع، لا أريد أن أرفع سقف التوقعات لأن الوضع صعب جدًا حاليًا، لكنني آمل أن يفوز الفريق بكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "أنا لن أتنبأ، لكنني آمل أن تفوز بلدي نيجيريا باللقب، هذا هو توقعي وهذه رسالتي للنيجيريين، آمل أن يفوز المنتخب باللقب".

وأكمل: "لا أعتقد أن مباراة مصر الودية تكشف عن مستوى الثنائي قبل أمم أفريقيا، فكل مدرب يريد تقييم فريقه في المباراة الودية، ومن المبكر جدًا تقييم مصر ونيجيريا، وأعتقد أنني أفضل الانتظار لبدء كأس الأمم، ولأول ثلاث مباريات، لنرى إلى أي مدى يمكن أن تصل مصر أو نيجيريا".

وأتم حديثه: "محمد صلاح لاعب جيد، إنه أسطورة، الجميع يعرفه في أفريقيا، وفي العالم، في الشرق وفي الشمال، الجميع يعرف أن محمد صلاح لاعب ممتاز، وآمل أن أراه أكثر مع المنتخب المصري".

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، مع كل من منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب النيجيري مشواره الأفريقي ضد منتخب تنزانيا، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025