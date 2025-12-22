المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

نجم نيجيريا السابق ليلا كورة: الوديات لا تكشف الحقيقة وصلاح أسطورة أفريقيا

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

12:58 م 22/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر

تحدث جاربا لاوال، لاعب منتخب نيجيريا السابق، عن مشاركة بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وأدلى جاربا لاوال بعدة تصريحات عبر "يلا كورة" بشأن مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية، مؤكدًا أنها لا تعبر عن المستوى الحقيقي للثنائي، مفضلًا الانتظار حتى انطلاق أمم أفريقيا للوقوف على ما سيقدمه كل فريق.

تصريحات جاربا لاوال

استهل جاربا لاوال، لاعب منتخب نيجيريا السابق، تصريحاته لـ"يلا كورة"، قائلًا: "توقعاتي بخصوص منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية هي أن يفوز بالبطولة، هذا هو التوقع، لا أريد أن أرفع سقف التوقعات لأن الوضع صعب جدًا حاليًا، لكنني آمل أن يفوز الفريق بكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "أنا لن أتنبأ، لكنني آمل أن تفوز بلدي نيجيريا باللقب، هذا هو توقعي وهذه رسالتي للنيجيريين، آمل أن يفوز المنتخب باللقب".

وأكمل: "لا أعتقد أن مباراة مصر الودية تكشف عن مستوى الثنائي قبل أمم أفريقيا، فكل مدرب يريد تقييم فريقه في المباراة الودية، ومن المبكر جدًا تقييم مصر ونيجيريا، وأعتقد أنني أفضل الانتظار لبدء كأس الأمم، ولأول ثلاث مباريات، لنرى إلى أي مدى يمكن أن تصل مصر أو نيجيريا".

وأتم حديثه: "محمد صلاح لاعب جيد، إنه أسطورة، الجميع يعرفه في أفريقيا، وفي العالم، في الشرق وفي الشمال، الجميع يعرف أن محمد صلاح لاعب ممتاز، وآمل أن أراه أكثر مع المنتخب المصري".

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، مع كل من منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب النيجيري مشواره الأفريقي ضد منتخب تنزانيا، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر محمد صلاح نيجيريا كأس أمم أفريقيا جاربا لاوال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg