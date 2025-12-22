المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

أبو ريدة يطالب الجميع بدعم المنتخب في كأس أمم أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:17 م 22/12/2025
هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة

طالب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجميع بضرورة الالتفاف ودعم منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر ينافس في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا بالمغرب، إلى جوار جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ونقل اتحاد الكرة في بيان رسمي رسالة أبو ريدة التي طالب فيها الجمهور والشعب المصري بدعم لاعبيه ومنتخب بلاده والجهاز الفني، مشيرا إلى أن الكل داخل المنتخب يشعر بحجم المسئولية، والكل سيبذل قصارى جهده لإسعاد الشعب خلال تلك البطولة الكبيرة.

وأضاف أبو ريدة أن اللاعبين والجهاز الفني قادرون وعازمون على إسعاد الشعب المصري في هذه النسخة والبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

وأوضح أن اتحاد الكرة ومجلس إدارته يقف خلفهم، ويضع كل إمكانياته للمنتخب واللاعبين والجهاز الفني، من أجل التركيز في الملعب فقط وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري.

ودعا رئيس اتحاد الكرة الإعلام والجمهور بضرورة الالتفاف حول المنتخب، مشددا على ضرورة تنحية أي خلافات أو ضغوطات على المنتخب خلال هذه الفترة، وأن نعمل جميعا من أجل الدعم ولا شيء غيره للاعبين وجهازهم الفني حتى نهاية البطولة بما يضمن إسعاد جماهير الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى، مساء اليوم الإثنين.

منتخب مصر اتحاد الكرة كأس أمم أفريقيا

