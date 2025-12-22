المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

بسبب كأس العرب.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:34 م 22/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تراجع مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا، الصادر اليوم الإثنين، بسبب نتائجه في منافسات كأس العرب.

وخاض المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 بالصف الثاني، تحت قيادة المدرب حلمي طولان.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا

أظهر تصنيف فيفا الجديد في ديسمبر 2025 تراجع المنتخب المصري من المركز 34 إلى المركز 35.

واعتمد فيفا في تحديثه الأخير لمراكز المنتخبات في التصنيف العالمي على نتائج كأس العرب 2025 التي اعتبر مبارياتها على أنها "ودية خارج أجندة فيفا".

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار في كأس العرب، مكتفيًا بالتعادل مرتين ضد كل من الكويت والإمارات، قبل الخسارة على يد الأردن، ليخسر 5.5 نقطة في تصنيف فيفا.

وأصبح المنتخب المصري رابعًا على المستوى الأفريقي بعد كل من المغرب (11) و السنغال (19) والجزائر (34) على الترتيب.

ويفتتح منتخب مصر مشاركته في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 هذا المساء، عندما يلتقي زيمبابوي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أنجولا وجنوب أفريقيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العرب كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg