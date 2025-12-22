تراجع مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا، الصادر اليوم الإثنين، بسبب نتائجه في منافسات كأس العرب.

وخاض المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 بالصف الثاني، تحت قيادة المدرب حلمي طولان.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا

أظهر تصنيف فيفا الجديد في ديسمبر 2025 تراجع المنتخب المصري من المركز 34 إلى المركز 35.

واعتمد فيفا في تحديثه الأخير لمراكز المنتخبات في التصنيف العالمي على نتائج كأس العرب 2025 التي اعتبر مبارياتها على أنها "ودية خارج أجندة فيفا".

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار في كأس العرب، مكتفيًا بالتعادل مرتين ضد كل من الكويت والإمارات، قبل الخسارة على يد الأردن، ليخسر 5.5 نقطة في تصنيف فيفا.

وأصبح المنتخب المصري رابعًا على المستوى الأفريقي بعد كل من المغرب (11) و السنغال (19) والجزائر (34) على الترتيب.

ويفتتح منتخب مصر مشاركته في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 هذا المساء، عندما يلتقي زيمبابوي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أنجولا وجنوب أفريقيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025