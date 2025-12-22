أكد سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، أن حسام حسن نظيره في المنتخب المصري يواجه ضغطا هائلا، مشيرا إلى أن هذا الضغط لا ينتج عنه دوافع لدى اللاعبين.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره الأوغندي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، غدا الثلاثاء.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "نتابع الكرة في مصر ونرى أن حسام حسن يعيش ضغطا رهيبا".

وأضاف: "أود أن أقول إن تحفيز اللاعبين لا يتم بما يقال في وسائل الإعلام وتركيزنا دائما ينصب على عملنا وكيفية تطورنا والأداء الفردي والجماعي".

وأوضح: "هل يتأثر المنتخب بالإخفاق في كأس العرب؟ المنافسة في كل بطولة تختلف عن الأخرى.. منتخب الجزائر كان بطلا للنسخة السابقة من كأس العرب ثم ودع مبكرا من أمم أفريقيا بعدها مباشرة".

وواصل: "نتمنى أن نصالح جماهير تونس بعد إخفاق كأس العرب بأداء قوي في البطولة الأفريقية".

وأردف: "لدينا دوافع للظهور بشكل مشرف في كأس الأمم أكثر من كونها رد فعل، لدافع دائما موجود لدى هذه المجموعة من اللاعبين حتى في المباريات الودية، نتمنى أن نظهر في المستوى المطلوب، اللاعبون مركزون ولديهم حافز كبير".

واستمر: "إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات؟ هل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو فعلا من أقر هذا التغيير؟ أعتقد أن هناك تغييرات أخرى كان يجب القيام بها أولا".

وأكمل: "أفريقيا قارة غنية بالمواهب لكن مستوى الدوريات والمنتخبات لا يتطور وهذه مسؤولية كاف وليس تغيير مواعيد إقامة كأس الأمم أو تقليد الاتحاد الأوروبي في تنظيم بطولاته".

وأتم: "لا نهتم بالتوقعات التي تشير لابتعادنا عن اللقب ونعمل على أن نثبت عدم صحتها".