اعترف المدير الفني بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال، أن فريقه مرشح لحصد لقب كأس أمم أفريقيا 2025، مستدركًا أن الحذر مطلوب أيضًا، في ظل قوة المنافسين.

ويفتتح المنتخب السنغالي مبارياته في منافسات كأس أمم أفريقيا، غدًا الثلاثاء، أمام بوتسوانا.

تصريحات مدرب السنغال عن أمم أفريقيا

وقال ثياو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بوتسوانا: "من المؤكد أن هناك توقعات.. نحن من بين المنتخبات المرشحة، لكن كأس أمم أفريقيا بطولة صعبة للغاية".

وأضاف مدرب السنغال: "علينا أن نتعامل مع كأس أمم أفريقيا مباراة مباراة، وأن نلعب كل مباراة بالشكل الصحيح.. علينا الحذر، وعلينا أن نكون مستعدين جيدًا، وأن نقوم بما يلزم من أجل تحقيق أهدافنا".

وواصل تصريحاته بحسب ما نشر موقع wiwsport السنغالي: "سنواجه فريقًا جيدًا جدًا، وعلينا أن نضع كل العناصر اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية".

قبل أن يختتم: "نحن جاهزون لبدء كأس أمم أفريقيا بأفضل طريقة.. والصفوف أصبحت مكتملة".

يشار إلى أن منتخب السنغال يشارك في كأس أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بوتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين.

