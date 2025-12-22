خطف أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب المغربي، الأنظار رفقة منتخب "أسود الأطلس"، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك منتخب جزر القمر، في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهدت الدقيقة (74) هدفًا رائعًا من الكعبي، بعدما حوّل عرضية متقنة من أنس صلاح الدين إلى مقصية، لتستقر على يمين حارس منتخب جزر القمر.

مهاجم أولمبياكوس اليوناني أصبح يتقن أهداف الركلات الخلفية المزدوجة، سواء كان مع منتخب "أسود الأطلس" أو رفقة الفرق التي لعب لها، سواء مع نهضة بركان والوداد البيضاوي المغربي، بجانب ناديه الحالي.

وعلى المستوى الدولي، ومع منتخب بلاده، يمتلك أيوب الكعبي ثلاثة أهداف سجلها بنفس الطريقة، سواء أمام منتخب بنين في يونيو الماضي في مباراة ودية، بجانب هدفه في شباك غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022.

وسبق أن علّق الكعبي على أهدافه المقصية في تصريح تليفزيوني قائلًا: "صدقوني لا يهمني شكل الأهداف ولا جماليتها في هذا النوع من المسابقات، ما يهمني أن تُسجل لمساعدة منتخب بلادك".

