المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

آخرها في أمم أفريقيا.. مقصيات أيوب الكعبي لا تخطئ المرمى (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

03:02 م 22/12/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

خطف أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب المغربي، الأنظار رفقة منتخب "أسود الأطلس"، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك منتخب جزر القمر، في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهدت الدقيقة (74) هدفًا رائعًا من الكعبي، بعدما حوّل عرضية متقنة من أنس صلاح الدين إلى مقصية، لتستقر على يمين حارس منتخب جزر القمر.

مهاجم أولمبياكوس اليوناني أصبح يتقن أهداف الركلات الخلفية المزدوجة، سواء كان مع منتخب "أسود الأطلس" أو رفقة الفرق التي لعب لها، سواء مع نهضة بركان والوداد البيضاوي المغربي، بجانب ناديه الحالي.

وعلى المستوى الدولي، ومع منتخب بلاده، يمتلك أيوب الكعبي ثلاثة أهداف سجلها بنفس الطريقة، سواء أمام منتخب بنين في يونيو الماضي في مباراة ودية، بجانب هدفه في شباك غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022.

وسبق أن علّق الكعبي على أهدافه المقصية في تصريح تليفزيوني قائلًا: "صدقوني لا يهمني شكل الأهداف ولا جماليتها في هذا النوع من المسابقات، ما يهمني أن تُسجل لمساعدة منتخب بلادك".

لمشاهدة أهداف أيوب الكعبي من المقصيات.. اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق في الموضوع

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب المغرب أيوب الكعبي جزر القمر كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg