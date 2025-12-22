يبدأ اللاعب أليو ديانج أساسيًا في تشكيل منتخب مالي أمام زامبيا، كما يحمل صاحب الـ28 عامًا شارة القيادة.

ويلتقي المنتخبان المالي والزامبي، عصر اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

ديانج يقود منتخب مالي أمام زامبيا

يظهر ديانج في تشكيل منتخب مالي الأساسي ضد زامبيا.

ويرتدي أليو ديانج شارة قيادة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، بقرار من المدرب توم سينتفيت، رغم أنه ليس أكبر اللاعبين سنًا.

وفيما يلي تشكيل مالي ضد زامبيا..

- حراسة المرمى: دجيجي ديارا

- الدفاع: وويو كوليبالي، مامادو فوفانا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي

- الوسط: أليو ديانج، مامادو سانجاري، كاموري دومبيا

- الهجوم: لاسين سينايكو، نيني دورجيليس، البلال توريه

يشار إلى أن مجموعة مالي في كأس أمم أفريقيا 2025 تضم زامبيا والمغرب وجزر القمر.

وكان المغرب افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، مساء أمس الأحد، بالفوز على جزر القمر (2-0) في مباراة أقيمت على ملعب مولاي الأمير عبد الله.

