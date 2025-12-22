المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

يبدأ أساسيا.. ديانج يحمل شارة قيادة مالي أمام زامبيا في أمم أفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

03:07 م 22/12/2025
ديانج

ديانج يقود مالي في كأس أمم أفريقيا

يبدأ اللاعب أليو ديانج أساسيًا في تشكيل منتخب مالي أمام زامبيا، كما يحمل صاحب الـ28 عامًا شارة القيادة.

ويلتقي المنتخبان المالي والزامبي، عصر اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

ديانج يقود منتخب مالي أمام زامبيا

يظهر ديانج في تشكيل منتخب مالي الأساسي ضد زامبيا.

ويرتدي أليو ديانج شارة قيادة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، بقرار من المدرب توم سينتفيت، رغم أنه ليس أكبر اللاعبين سنًا.

وفيما يلي تشكيل مالي ضد زامبيا..

- حراسة المرمى: دجيجي ديارا

- الدفاع: وويو كوليبالي، مامادو فوفانا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي

- الوسط: أليو ديانج، مامادو سانجاري، كاموري دومبيا

- الهجوم: لاسين سينايكو، نيني دورجيليس، البلال توريه

يشار إلى أن مجموعة مالي في كأس أمم أفريقيا 2025 تضم زامبيا والمغرب وجزر القمر.

وكان المغرب افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، مساء أمس الأحد، بالفوز على جزر القمر (2-0) في مباراة أقيمت على ملعب مولاي الأمير عبد الله.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مالي القادمة
كأس أمم أفريقيا أليو ديانج منتخب مالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg