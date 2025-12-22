دافع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي عن كأس أمم أفريقيا، لكنه استدرك بأن التأهل إلى منافسات كأس العالم يبقى أكثر أهمية بالنسبة إليه.

ويفتتح المنتخب السنغالي منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، غدًا الثلاثاء، أمام بوتسوانا، ضمن مجموعة تضم بنين والكونغو الديمقراطية.

مؤتمر كوليبالي

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بوتسوانا: "تركت اللاعبين يتحدثون عن قرعة كأس العالم لمدة 3 أو 4 أيام.. لكنني الآن أطلب منهم التركيز بشكل كامل في كأس أمم أفريقيا".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع wiwsport السنغالي: "كأس أمم أفريقيا من أفضل البطولات في العالم.. ربما لا يحترمها البعض، لكنني أحترمها كثيرًا، وأعرف معنى الفوز بهذا اللقب".

وأكمل: "المشاركة في كأس العالم مهمة أيضًا.. بالنسبة لي، لن أستبدل أبدًا التأهل إلى المونديال بالفوز بأمم أفريقيا".

قبل أن يختتم قائد منتخب السنغال: "أتمنى منكم نشر أهمية كأس أمم أفريقيا في كل أنحاء العالم.. يجب أن نتحدث عنها بشكل إيجابي، ومن المهم أن ندافع عنها، وأن يكون لنا حق التعبير عنها".

يشار إلى أن كوليبالي توج بكأس أمم أفريقيا 2021 مع منتخب السنغال.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025