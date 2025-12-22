المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إلياس السخيري: نسعى لتشريف الكرة التونسية في كأس أمم أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:45 م 22/12/2025
إلياس السخيري

إلياس السخيري

أكد إلياس السخيري، نجم منتخب تونس، أن الأجواء داخل معسكر "نسور قرطاج" إيجابية، وأن جميع العناصر متحفزة لبدء مشوار كأس أمم أفريقيا بمواجهة أوغندا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره الأوغندي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، غدا الثلاثاء.

وأشار السخيري إلى أن الخروج من كأس العرب 2025 في وقت سابق من شهر ديسمبر الحالي كان مخيبا للآمال، لكنه يشكل في الوقت ذاته حافزا للتعويض على المستوى القاري.

وقال السخيري في المؤتمر الصحفي أن كل لاعب يدرك مسؤوليته داخل الملعب، وأن مواجهة أوغندا في مستهل البطولة تحمل أهمية كبيرة لمسار المنتخب في المنافسة، مبرزا أن المجموعة التونسية متجانسة وجاهزة، رغم صعوبة البطولة.

وأوضح: "هناك لاعبون يتعرفون على البطولة للمرة الأولى وواجب اللاعبين أصحاب الخبرة هو نقل خبراتنا إليهم، الجميع سيقدم كل ما لديه".

وختم لاعب المنتخب التونسي حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تقديم مستوى يليق باسم تونس وتشريف الكرة التونسية في هذا الموعد القاري.

منتخب تونس إلياس السخيري كأس أمم أفريقيا

