أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى "دوري الأمم الأفريقية"، ويأتي ذلك في إطار مساعيه لتطوير كرة القدم داخل القارة السمراء، وضمان إقامة مسابقة كل عام تشهد تواجد أبرز النجوم.

وأسدل رئيس الاتحاد الأفريقي الستار، عن البطولة المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستضمن موارد مالية إضافية للدول الأعضاء في "كاف" بالإضافة إلى زيادة المكافآت بمسابقات الأندية في القارة.

بطولة جديدة رسمية تحت مظلة كاف

كشف "كاف" أنه بقرار تدشين "دوري الأمم الأوروبية"، سيستضيف بطولة كل عام تضم للمنتخبات الوطنية الأولى في قارة أفريقيا، موضحًا أن المسابقة ستقام بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح "كاف" في بيانه الرسمي، أن العام الذي سيشهد إقامة بطولة كأس العالم، لن تقام خلاله أي مسابقة في أفريقيا، مؤكدًا على أن منتخبات القارة السمراء ستركز في تلك السنة على الاستعداد للمونديال.

واستعرض موقع "كاف" تصريحات باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي أعلن خلالها عن البطولة الجديدة المقرر تدشينها.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي: "نحن متحمسون للتغييرات الجديدة التي أدخلناها، والتي ستجعل بطولات المنتخبات الوطنية الأولى في أفريقيا من بين الأفضل في العالم، بمشاركة أفضل لاعبي كرة القدم الأفارقة الذين يلعبون في أقوى الدوريات العالمية، وذلك سنويًا في البطولات القارية الإفريقية للمنتخبات الأولى".

وأضاف: "خلال سنة إقامة كأس العالم ، لن يستضيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي بطولة للمنتخبات الوطنية الإفريقية الأولى، وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخبات الإفريقية التسعة أو العشرة المشاركة في كأس العالم للتركيز على الاستعداد للبطولة العالمية".

وزاد باتريس موتسيبي: "ستُسفر هذه التغييرات الجديدة أيضًا عن فوائد مالية وتجارية كبيرة لكل الاتحادات الوطنية لكرة القدم التي تمثل الدول الإفريقية الـ54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أن إعادة هيكلة بطولات المنتخبات الوطنية الأولى في كاف، وطرح مناقصة بقيمة مليار دولار أمريكي، ستمكّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من تقديم مليون دولار أمريكي سنويًا لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء الـ54، وهو ما يعادل خمسة أضعاف مبلغ 200 ألف دولار أمريكي الذي كانت تتلقاه كل جمعية عضو قبل تولي القيادة الحالية للاتحاد".

وأكمل رئيس الاتحاد الأفريقي: "سنخصص جزءًا كبيرًا من الموارد المالية وغيرها لتدريب وتطوير لاعبي كرة القدم من البنين والبنات، لأن ذلك يُعد من أفضل الاستثمارات التي يمكن القيام بها لمستقبل كرة القدم الإفريقية. كما ستحصل بطولات الشباب في كاف للبنين والبنات، وكرة القدم النسائية، وبطولات الأندية للرجال والسيدات في كل من الاتحادات الأعضاء الـ54، بالإضافة إلى البطولات الإقليمية أو الزونالية، على زيادة في الموارد المالية والدعم. وسيتم كذلك تخصيص موارد مالية لدفع رواتب تنافسية لموظفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وواصل: "يسرني أيضًا أن أعلن أن دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية سيحصلان على زيادة في قيمة الجوائز المالية، على أن يتم الإعلان عنها بعد بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025".

واستكمل: "من الفوائد المهمة الأخرى لإعادة الهيكلة والتغييرات الجديدة في بطولات المنتخبات الوطنية الأولى، تحقيق التوافق والتزامن في أجندة ومواعيد مباريات كرة القدم عالميًا، وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع فيفا وأطراف أخرى معنية، هذا التوافق سيعود بالنفع على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعلى اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أقوى الدوريات العالمية، إذ نرغب في ضمان عدم وقوع اللاعبين الأفارقة كما حدث كثيرًا في السابق في تعارض بين التزاماتهم مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية".

وأتم رئيس الاتحاد الأفريقي: "قد تم إدخال هذه التغييرات أيضًا بعد مناقشات مستمرة مع رعاة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركائه وأصحاب المصلحة الآخرين. وأنا واثق من أن كرة القدم الإفريقية ستستفيد بشكل كبير من هذه التغييرات التي قمنا بإدخالها. مستقبل كرة القدم الإفريقية مشرق".