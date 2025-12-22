المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

لعنة على الأبواب.. منتخب مالي يهدر ركلة جزاء أمام زامبيا في أمم أفريقيا (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:22 م 22/12/2025
من مباراة مالي وكوت ديفوار

منتخب مالي - صورة أرشيفية

ظهرت بوادر لعنة متعلقة بركلات الجزاء، خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وأهدر منتخب مالي ركلة جزاء حصل عليها الفريق خلال مباراته أمام زامبيا، بعد أن شهد لقاء المغرب أمام جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا، أمس الأحد، الأمر ذاته في الدقائق الأولى من اللقاء.

ركلة جزاء مُهدرة

سقط نيني دورجيليس، لاعب منتخب مالي، داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من جانب ماثيوز باندا، مدافع زامبيا في الدقيقة 37 من زمن المباراة، ليقرر حكم اللقاء الذهاب إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

واحتسب عمر ارتان، حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح منتخب مالي، بعد أن تأكد من وجود مخالفة على مدافع زامبيا.

وتكفل البلال توري لاعب منتخب مالي بتسديد ركلة الجزاء، إذ اختار الزاوية اليمنى السفلية، ليتمكن ويلارد موانزا حارس مرمى زامبيا من التصدي لها بنجاح.

وتعد الركلة المهدرة هي الثانية في المواجهة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن تكفل سفيان رحيمي لاعب منتخب المغرب، بإهدار ركلة الجزاء التي حصل عليها الأسود أمام جزر القمر في المباراة الافتتاحية للبطولة.

مباراة مالي القادمة
منتخب زامبيا كأس أمم أفريقيا أليو ديانج منتخب مالي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
مسار

مسار

71

فرصة لبيراميدز بعد تسديدة من إيفرتون داسيلفا على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس بسهولة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
