ظهرت بوادر لعنة متعلقة بركلات الجزاء، خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وأهدر منتخب مالي ركلة جزاء حصل عليها الفريق خلال مباراته أمام زامبيا، بعد أن شهد لقاء المغرب أمام جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا، أمس الأحد، الأمر ذاته في الدقائق الأولى من اللقاء.

ركلة جزاء مُهدرة

سقط نيني دورجيليس، لاعب منتخب مالي، داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من جانب ماثيوز باندا، مدافع زامبيا في الدقيقة 37 من زمن المباراة، ليقرر حكم اللقاء الذهاب إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

واحتسب عمر ارتان، حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح منتخب مالي، بعد أن تأكد من وجود مخالفة على مدافع زامبيا.

وتكفل البلال توري لاعب منتخب مالي بتسديد ركلة الجزاء، إذ اختار الزاوية اليمنى السفلية، ليتمكن ويلارد موانزا حارس مرمى زامبيا من التصدي لها بنجاح.

وتعد الركلة المهدرة هي الثانية في المواجهة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن تكفل سفيان رحيمي لاعب منتخب المغرب، بإهدار ركلة الجزاء التي حصل عليها الأسود أمام جزر القمر في المباراة الافتتاحية للبطولة.