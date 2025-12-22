خطف منتخب زامبيا تعادلًا قاتلًا أمام مالي 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأقيمت مباراة مالي وزامبيا، على ملعب مركب محمد الخامس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الأفريقية.

وجاء هدف مالي، عن طريق لاسين سينايكو في الشوط الثاني من المباراة.

بينما تعادل باتسون داكا لمنتخب زامبيا.

وشهدت المباراة مشاركة أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، أساسيًا في تشكيل مالي حتى نهاية المباراة.

ويلعب مالي وزامبيا في المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وجزر القمر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من، مالي وزامبيا على نقطة وحيدة.

تفاصيل المباراة

أتيحت فرصة هدف في الدقيقة 5 لمنتخب مالي، داخل منطقة الجزء، بعد دربكة دفاعية ليمرر ديانج كرة إلى نيني دورجيليس الخالي من الرقابة لكنه صوب كرة ضعيفة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 28، كاد عبد الله ديابي، مدافع منتخب مالي أن يخطئ ويضع الكرة في شباكه خلال محاولته تشتيت عرضية باتسون داكا لاعب منتخب زامبيا، لكن مرت الكرة خارج الملعب.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب مالي في الدقيقة 40 بعد العودة إلى الفيديو؛ إثر عرقلة نيني دورجيليس داخل منطقة الجزاء.

وأهدر بلال إل توري، ركلة جزاء لمنتخب مالي في الدقيقة 41، بعدما تصدى موانزا حارس زامبيا.

وفي الدقيقة 61، استغل لاسين سينايكو، الدربكة الدفاعية لمنتخب مالي، ليصوب كرة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة 73، أنقذ دياراة حارس مرمى مالي، كرة مقصة لـ تشاندا لاعب زامبيا من داخل منطقة الجزاء.

وصوب سينايكو كرة قوية من داحل منطقة الجزاء مرت بمحاداة القائم الأيمن لمرمى زامبيا في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 90+2، سجل باتسون داكا هدفًا لمنتخب زامبيا بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ماثيوز باندا.

