كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا، عن التشكيل الذي سيدخل به الفريقين المباراة التي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء الملعب الكبير بمراكش.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

أعلن المدرب هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن تشكيل الفريق الذي سيدخل به المباراة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو ماداو، سيبونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثولي، نوهو نكوتا، أوسين أبوليس.

خط الهجوم: سيفو مبولي، ليل فوستر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: تيلون سميث، تشيبانغ موريمي، خولوماني نداماني، ساموكيلو كابيني، إلياس موكوانا، ثولو ماتولودي، سيفو تشايني، باتوسي أوباس، ريكاردو غوس، نكوسيناثي سيبيسي، ثالينتي مباثا، إيفيدنس ماكغوبا، شاندري كامبل، ريليبوهيل راتومو.

تشكيل منتخب أنجولا

استقر المدرب باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا، على تشكيل الفريق الذي سيواجه به جنوب أفريقيا، في كأس أمم أفريقيا والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: جوناثان باتو، كايلوندا جاسبار، كلينتون ماتا.

خط الوسط: شو، زيتو، فريدي ريبيرو، مايسترو، تو كارنيرو.

خط الهجوم: جيلسون دالا، مبالا نزولا.

ويتواجد على كرسي الاحتياط: روي مانويل مواتي مودستو، شيكو بانزا، مابولولو، راندي نتيكا، بيني، مانويل بنسون، مانويل كيليانو، ماريو بالبورديا، نيبْلو، ميلسون، بيدرو فرانسيسكو، أنطونيو سينيوري، ديفيد كارمو، آري بابيل، نوريو فورتونا.