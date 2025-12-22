وجه محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، رسالة إلى منتخب مصر الأول قبل ساعات قليلة من مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي، والتي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أغادير "أدرار".

رسالة محمد عبد المنعم لمنتخب مصر

نشر الحساب الرسمي لنادي نيس الفرنسي، رسالة عن طريق محمد عبد المنعم لاعب الفريق ومنتخب مصر، إلى الفراعنة قبل مواجهتهم أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.

وظهر عبد المنعم في مقطع فيديو، قائلًا: "بالتوفيق للمنتخب المصري إن شاء الله، ربنا معاكم يا رجالة وترجعولنا بالبطولة، واثقين فيكم".

ويفتقد منتخب مصر لخدمات محمد عبد المنعم، نظرًا لتعرض لاعب نيس للإصابة في عضلة السمانة، أثناء تأهيله من عملية الرباط الصليبي التي خضع لها، بعد سقوطه في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أثناء الكشف عن قائمة الفراعنة لبطولة كأس أمم أفريقيا، أن الإصابة التي تعرض لها عبد المنعم حالت دون تواجده في المسابقة مع زملائه.

وأوضح: " محمد عبد المنعم أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر والجهاز الفني على تواصل معه بشكل مستمر للاطمئنان على حالته".

وأتم مدير منتخب مصر حديثه: "كنا نتمنى تواجده في البطولة لولا الإصابة التي لحقت به وعدم جاهزيته".

وتضم المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر رفقة، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.