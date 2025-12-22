المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

إعلان

قبل بداية المشوار.. عبد المنعم يوجه رسالة إلى منتخب مصر (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:38 م 22/12/2025
عبد المنعم

محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي

وجه محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، رسالة إلى منتخب مصر الأول قبل ساعات قليلة من مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي، والتي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أغادير "أدرار".

رسالة محمد عبد المنعم لمنتخب مصر

نشر الحساب الرسمي لنادي نيس الفرنسي، رسالة عن طريق محمد عبد المنعم لاعب الفريق ومنتخب مصر، إلى الفراعنة قبل مواجهتهم أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.

وظهر عبد المنعم في مقطع فيديو، قائلًا: "بالتوفيق للمنتخب المصري إن شاء الله، ربنا معاكم يا رجالة وترجعولنا بالبطولة، واثقين فيكم".

ويفتقد منتخب مصر لخدمات محمد عبد المنعم، نظرًا لتعرض لاعب نيس للإصابة في عضلة السمانة، أثناء تأهيله من عملية الرباط الصليبي التي خضع لها، بعد سقوطه في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أثناء الكشف عن قائمة الفراعنة لبطولة كأس أمم أفريقيا، أن الإصابة التي تعرض لها عبد المنعم حالت دون تواجده في المسابقة مع زملائه.

وأوضح: " محمد عبد المنعم أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر والجهاز الفني على تواصل معه بشكل مستمر للاطمئنان على حالته".

وأتم مدير منتخب مصر حديثه: "كنا نتمنى تواجده في البطولة لولا الإصابة التي لحقت به وعدم جاهزيته".

وتضم المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر رفقة، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

View this post on Instagram

A post shared by OGC Nice (@ogcnice)

منتخب مصر نيس الفرنسي كأس أمم أفريقيا محمد عبد المنعم

