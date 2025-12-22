اقتنص باتسون داكا، مهاجم فريق ليستر سيتي، هدف التعادل في الوقت القاتل لصالح منتخب زامبيا، في مباراة نظيره المالي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مباراة مالي ضد زامبيا، انتهت بالتعادل الإيجالي، بعدما الهدف القاتل الذي سجله مهاجم الرصاصات النحاسية، في الثواني الأخيرة من المواجهة.

انتهاء مباراة مالي ضد زامبيا بالتعادل الإيجابي، منح كل منتخب منهما نقطة واحدة، خلف منتخب المغرب متصدر المجموعة الأولى بـ3 نقاط.

رصاصة داكا

وتمكن باتسون داكا يمنح زامبيا نقطة التعادل بهدف في الدقيقة 92، حيث إن مهاجم ليستر الذي يلعب في تشامبيونشيب، عاد للتهديف بقميص زامبيا للمرة الأولى منذ سنة و9 أشهر تقريبا (636 يومًا).

ويعد هذا هو هدف باتسون داكا الثاني هذا الموسم، بينما الأول كان مع ليستر سيتي أمام ستوك سيتي قبل شهر من الآن، وسجل باتسون داكا الهدف 21 مع منتخب زامبيا، في مباراته الدولية رقم 44.

كما أن هدف باتسون داكا، هو أول هدف لمنتخب زامبيا يغير نتيجة المباراة في الدقيقة 90 أو ما بعدها في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

