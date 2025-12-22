المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حصل على جائزة رجل المباراة.. ماذا قدّم لاسين سينايكو في مباراة مالي وزامبيا؟ (أرقام)

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:42 م 22/12/2025 تعديل في 07:06 م
لاسين سينايكو

لاسين سينايكو

حصل لاسين سينايكو مهاجم منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب زامبيا، مساء اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأقيمت مباراة مالي وزامبيا، على ملعب مركب محمد الخامس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الأفريقية.

وجاء هدف مالي، عن طريق لاسين سينايكو في الشوط الثاني من المباراة.

وفيما يلي أبرز إحصائيات سينايكو أمام زامبيا، علمًا بأن موقع "سوفاسكور" منحه ثاني أعلى تقييم بين جميع لاعبي منتخب مالي، بواقع 7.6..

دقائق اللعب: 90 دقيقة

الأهداف: 1

دقة التمريرات: 24/30 (80%)

إجمالي التسديدات: 4

تسديدات على المرمى: 2

المواجهات الأرضية (التي تم الفوز بها): 10 (6)

المواجهات الهوائية (التي تم الفوز بها): 1 (0)

ويلعب مالي وزامبيا في المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وجزر القمر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من، مالي وزامبيا على نقطة وحيدة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مالي القادمة
زامبيا مالي كأس الأمم الأفريقية 2025 لاسين سينايكو

