حصل لاسين سينايكو مهاجم منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب زامبيا، مساء اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأقيمت مباراة مالي وزامبيا، على ملعب مركب محمد الخامس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الأفريقية.

وجاء هدف مالي، عن طريق لاسين سينايكو في الشوط الثاني من المباراة.

وفيما يلي أبرز إحصائيات سينايكو أمام زامبيا، علمًا بأن موقع "سوفاسكور" منحه ثاني أعلى تقييم بين جميع لاعبي منتخب مالي، بواقع 7.6..

دقائق اللعب: 90 دقيقة

الأهداف: 1

دقة التمريرات: 24/30 (80%)

إجمالي التسديدات: 4

تسديدات على المرمى: 2

المواجهات الأرضية (التي تم الفوز بها): 10 (6)

المواجهات الهوائية (التي تم الفوز بها): 1 (0)

ويلعب مالي وزامبيا في المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وجزر القمر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من، مالي وزامبيا على نقطة وحيدة.

