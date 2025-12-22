فرض منتخب زامبيا نتيجة التعادل الإيجابي مع نظيره المنتخب المالي بنتيجة (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب زامبيا في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025، مع منتخبات: المغرب، مالي وجزر القمر.

زامبيا لا تخسر المباراة الافتتاحية بأمم أفريقيا للمرة السابعة

بعد التعادل القاتل الذي فرضه منتخب زامبيا على المنتخب المالي في المباراة الافتتاحية للمنتخب في أمم أفريقيا، فإنه كتب رقما قياسيا في البطولة الأفريقية.

ولم تخسر زامبيا أيًا من مبارياتها الافتتاحية السبع الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية (فوزان وخمسة تعادلات).

وتعود آخر هزيمة لمنتخب زامبيا في مباريات الجولة الافتتاحية بأمم أفريقيا إلى 22 يناير 2006 أمام تونس.

نتائج منتخب زامبيا في المباراة الافتتاحية بأمم أفريقيا

أمم أفريقيا 2006: الخسارة أمام تونس (4-1).

أمم أفريقيا 2008: الفوز على السودان (3-0).

أمم أفريقيا 2010: التعادل مع تونس (1-1).

أمم أفريقيا 2012: الفوز على السنغال (2-1).

أمم أفريقيا 2013: التعادل مع إثيوبيا (1-1).

أمم أفريقيا 2015: التعادل مع الكونغو الديمقراطية (1-1).

أمم أفريقيا 2023: التعادل مع الكونغو الديمقراطية (1-1).

أمم أفريقيا 2025: التعادل مع مالي (1-1).

