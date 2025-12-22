جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2025

انتهت مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، كل من المغرب، ومالي، وزامبيا، وجزر القمر.

وافتتحت منافسات المجموعة الأولى، بالأمس الأحد بين المغرب وجزر القمر على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ونجح منتخب المغرب في الفوز أمام جزر القمر، بنتيجة 2-0، فيما تعادل مالي وزامبيا 1-1 في ثاني مباريات المجموعة.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- المغرب 3 نقاط

2- زامبيا نقطة وحيدة

3- مالي نقطة وحيدة

4- جزر القمر دون نقاط.

