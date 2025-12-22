المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:59 م 22/12/2025
المغرب

المغرب

انتهت مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، كل من المغرب، ومالي، وزامبيا، وجزر القمر.

وافتتحت منافسات المجموعة الأولى، بالأمس الأحد بين المغرب وجزر القمر على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ونجح منتخب المغرب في الفوز أمام جزر القمر، بنتيجة 2-0، فيما تعادل مالي وزامبيا 1-1 في ثاني مباريات المجموعة.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- المغرب 3 نقاط

2- زامبيا نقطة وحيدة

3- مالي نقطة وحيدة

4- جزر القمر دون نقاط.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

 

 

المغرب زامبيا مالي كأس الأمم الأفريقية 2025 المجموعة الأولى ترتيب المجموعة الأولى

