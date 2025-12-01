المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس أمم أفريقيا 2025.. 5 حقائق قبل مباراة تونس وأوغندا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:16 م 22/12/2025
منتخب تونس

منتخب تونس

يستعد المنتخب التونسي لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره أوغندا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الأوغندي، مساء الثلاثاء، في المجموعة الثالثة على ملعب الملحق الأولمبي للأمير مولاي عبد الله في الرباط

ويقع منتخبا تونس وأوغندا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي نيجيريا وتنزانيا.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة تونس وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

5 حقائق قبل مباراة تونس وأوغندا

- تلتقي تونس وأوغندا للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاتهما بكأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما تفتتحان مشوارهما في المجموعة الثالثة.

- كان أول لقاء بين المنتخبين في البطولة عام 1962 خلال مباراة تحديد المركز الثالث، حيث حصدت تونس الميدالية البرونزية بعد فوزها 3–0، والتقيا مجددًا في دور المجموعات لنسخة 1978، حين فازت تونس 3–1، وعندما وُضع المنتخبان في المجموعة نفسها عام 1978 تأهلا معًا إلى نصف النهائي، حيث تصدرت أوغندا المجموعة وجاءت تونس وصيفة متقدمة على المغرب والكونغو.

- سجلت تونس 6 أهداف مقابل هدف واحد في مواجهتيها السابقتين أمام أوغندا في كأس الأمم الأفريقية، كما تمتلك سجلًا مثاليًا في جميع ست مواجهات جمعت المنتخبين في مختلف المسابقات، بإجمالي أهداف 16–1 لصالح تونس.

- كان أكبر انتصار لتونس على أوغندا هو الفوز 6–0 على أرضها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2000 بتاريخ 27 فبراير 1999، وهي المباراة التي شارك فيها مدرب تونس الحالي سامي الطرابلسي كلاعب.

- يلعب لاعب وسط أوغندا ترافيس موتيابا على مستوى الأندية في تونس مع النادي الصفاقسي، حيث يزامل أيمن دحمن وعلي معلول لاعبا منتخب تونس.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة أوغندا القادمة
تونس أوغندا كأس أمم أفريقيا 2025

