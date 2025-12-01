كأس أمم أفريقيا 2025.. 5 حقائق قبل مباراة تونس وأوغندا

يستعد المنتخب التونسي لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره أوغندا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الأوغندي، مساء الثلاثاء، في المجموعة الثالثة على ملعب الملحق الأولمبي للأمير مولاي عبد الله في الرباط

ويقع منتخبا تونس وأوغندا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي نيجيريا وتنزانيا.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة تونس وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

5 حقائق قبل مباراة تونس وأوغندا

- تلتقي تونس وأوغندا للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاتهما بكأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما تفتتحان مشوارهما في المجموعة الثالثة.

- كان أول لقاء بين المنتخبين في البطولة عام 1962 خلال مباراة تحديد المركز الثالث، حيث حصدت تونس الميدالية البرونزية بعد فوزها 3–0، والتقيا مجددًا في دور المجموعات لنسخة 1978، حين فازت تونس 3–1، وعندما وُضع المنتخبان في المجموعة نفسها عام 1978 تأهلا معًا إلى نصف النهائي، حيث تصدرت أوغندا المجموعة وجاءت تونس وصيفة متقدمة على المغرب والكونغو.

- سجلت تونس 6 أهداف مقابل هدف واحد في مواجهتيها السابقتين أمام أوغندا في كأس الأمم الأفريقية، كما تمتلك سجلًا مثاليًا في جميع ست مواجهات جمعت المنتخبين في مختلف المسابقات، بإجمالي أهداف 16–1 لصالح تونس.

- كان أكبر انتصار لتونس على أوغندا هو الفوز 6–0 على أرضها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2000 بتاريخ 27 فبراير 1999، وهي المباراة التي شارك فيها مدرب تونس الحالي سامي الطرابلسي كلاعب.

- يلعب لاعب وسط أوغندا ترافيس موتيابا على مستوى الأندية في تونس مع النادي الصفاقسي، حيث يزامل أيمن دحمن وعلي معلول لاعبا منتخب تونس.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025