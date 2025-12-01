المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس أمم أفريقيا 2025.. 4 حقائق قبل مباراة السنغال وبوتسوانا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:29 م 22/12/2025
السنغال

السنغال

يستعد المنتخب السنغالي لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره بوتسوانا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب السنغالي مع نظيره البوتسواني، مساء الثلاثاء، في المجموعة الرابعة على ملعب طنجة الكبير.

ويقع منتخبا السنغال وبوتسوانا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي بنين والكونغو الديمقراطية.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة السنغال وبوتسوانا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

4 حقائق قبل مباراة السنغال وبوتسوانا

- تلتقي السنغال وبوتسوانا في لقاء هو الأول بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

- تخوض بوتسوانا مشاركتها الثانية في كأس الأمم الأفريقية، وستواجه منتخبًا من غرب أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاتها بالنهائيات، ففي مشاركتها الأولى عام 2012، كان جميع منافسيها الثلاثة — غانا وغينيا ومالي — من غرب أفريقيا.

- بشكل عام، يُعد هذا اللقاء الثالث بين المنتخبين، حيث جمعتهما المواجهتان السابقتان خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015، ونجحت السنغال في الفوز في كلتا المباراتين.

- تأهلت السنغال إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2015 باعتبارها وصيفة المجموعة السابعة خلف تونس، فيما أنهت بوتسوانا المنافسات في المركز الرابع بالمجموعة نفسها خلف تونس والسنغال ومصر.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة السنغال القادمة
السنغال بوتسوانا كأس أمم أفريقيا 2025

